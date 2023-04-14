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Культура

На онлайн-экскурсии по Поклонной горе приглашают псковичей

17.04.2023 12:51|ПсковКомментариев: 0

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на онлайн-программу, посвященную Международному дню памятников и исторических мест, она пройдет 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Интернет-пользователи могут «посетить» три виртуальные экскурсии по Поклонной горе на сайте культурной площадки. Зрителям расскажут о 14 памятниках этого исторического места, трех храмах, расположенных на горе, и, конечно, сердце этого мемориального комплекса - Музее Победы.

«Множество исторических событий связано с этим местом. Поклонная гора хранит память о славе нашего воинства – обо всех тех, кто на разных этапах нашего государства защищал его достоинство, свободу и независимость», – отметила экскурсовод Музея Победы Алена Волкова. Ведущая расскажет о наиболее важных событиях в истории Поклонной горы.

Во время «прогулки» онлайн-гости узнают, что символизируют террасы аллеи «Дорога войны» и кому посвящены расположенные на ней бронзовые стелы. Виртуальные зрители увидят самый высокий памятник Москвы – монумент Победы и услышат историю создания этого уникального сооружения. Гид расскажет, где изготовили необычный памятник-штык, что изображено на гранях стелы и какой элемент испытывали в Центральном аэродинамическом институте. Интернет-посетители также услышат историю создания Музея Победы и узнают, когда и как на Поклонной горе появился Вечный огонь.

Маршрут экскурсии пройдет у стен храма великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети. Экскурсовод объяснит, в честь кого и когда установлены эти религиозные сооружения, расскажет о проектах и убранстве зданий.

На территории мемориального комплекса на Поклонной горе расположены многочисленные памятники и скульптурные композиции. В программе покажут наиболее значимые из них - монументы «Странам - участницам антигитлеровской коалиции», «Защитникам Земли Русской», «Воинам-интернационалистам», «Трагедия народов», «Пропавшим без вести. Солдатам без могил», и подробно поговорят об истории их создания.

Международный день памятников и исторических мест отмечается в мире ежегодно 18 апреля. Памятная дата установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.

Теги: #экскурсия #музей победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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