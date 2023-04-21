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Культура

До дыр

21.04.2023 13:31|ПсковКомментариев: 0

Почему хорошо, когда ребенок грызет книги? Зачем перечитывает одно и то же по сто раз? Как вырастить из нечитающего ребенка - книгоиздателя? Почему Пушкин становится непонятным современным детям? Каких авторов они чаще всего читают? Ответы на эти вопросы нашли на книжном форуме «Русский запад». А детский писатель дала девять советов для приобщения детей к чтению.

 

Это норма

На книжном форуме «Русский запад» 19 апреля состоялась дискуссия о том, что и как читают современные дети. Псковские библиотекари обсуждали этот вопрос под модерацией гостей из Москвы: детского писателя Анны Гончаровой и главреда портала «Книжное обозрение» Александра Набокова.

Анна Гончарова в Пскове уже бывала. В прошлом году она приезжала на открытие Каверинской библиотеки после реставрации.

Анна Гончарова возлагает цветы к памятнику «Двум капитанам» во время открытия библиотеки имени Каверина. Июнь 2022 года.

«Видела в Каверинке, - вспомнила она, - как дети носятся по квесту, а потом получают в подарок книгу».

Однако ее наблюдение вызвало одобрение не на всех лицах. Одна из библиотекарей поделилась собственными наблюдениями:

«Замечала во всех библиотеках, дети побегают, попрыгают. Но книгу не возьмут. Есть еще такой феномен: дети в год-два-три реагируют на книгу, как Шариков на кошку. Книгу невозможно преподнести, ребенок хочет ее разодрать».

Оказалось, что такое хотение – это норма. За маленьких детей и их способы взаимодействия с печатной продукцией вступилась Мария Корнилова, руководитель издательских проектов в компании, создающей мультфильмы про «Смешариков» (а еще она детский психолог и директор частной школы).

«Дети в год и два должны рвать книги, - заверила она. - Именно для них выпускают книги из картона и других материалов, которые можно даже жевать. Надо учитывать физиологические особенности. Когда к трём годам появляется управление собой, только тогда можно делать выводы о недовоспитании, о том, что родители не объяснили, как взаимодействовать с этим типом игрушки».

Мария Корнилова раскрыла еще одну тайну – почему дети без конца просят прочитать одну и ту же сказку или сами зачитывают до дыр одну и ту же книгу («Я даже прячу», - рассказала одна из библиотекарей о ситуации в собственной семье). Дело снова в возрастных особенностях, дети до 10 лет нуждаются в стабильности. Современный мир накрывает их колоссальным объемом раздражителей. В этом смысле, книга выступает заодно с гаджетами и игрушками.

«Для детей чтение одной и той же книги – возврат к привычным эмоциям. "Я снова испытываю удовольствие, которое рассчитывал испытать". Ребенок вкладывает книгу в круг привязанностей».

Мария Корнилова посокрушалась, что сначала родители своими «высокими стандартами» отваживают детей от книг, а потом недоумевают, почему ребенок не читает. А если тот все-таки тянется к книгам, те могут оказаться «для дурачков» – с точки зрения родителей.

«Мне одна мама сказала, что ее ребенок ничего не читает. Только детективы. По книге в неделю, - привела Анна Гончарова пример. - Ну, и подсуньте ему Конан Дойля!»

Оказалось, что на таком подходе можно вырастить не просто читателя, но книгоиздателя. Виталий Родин, сооснователь и гендиректор издательства «Молодая мама» вспомнил, как в детстве не любил читать, а лет в десять посмотрел советский сериал про Шерлока Холмса, и старший брат «подсунул» ему на полку литературный первоисточник. «Теперь я в книжном деле», - обозначил Виталий Родин итог братских усилий. Судя по всему, его брат еще и вырастил себе делового партнера. У издательства два учредителя, фамилии и отчества которых совпадают до буквы.

Анна Гончарова советует соблюдать «книжные ритуалы» для приобщения детей к чтению:
1. Сказка на ночь. Ребенок получает положительные эмоции от книги еще до того, как сам научится читать.
2. Собственный пример. Ребенок стремится копировать родителей. Если будет видеть в их руках книгу, захочет взять ее в свои.
3. Книжные разговоры. Обсуждать прочитанные книги, вспоминать свои любимые детские издания, искать общие черты между ребенком и персонажем.
4. Книжные места. Ходить с ребенком в библиотеку, на книжные фестивали, в книжные магазины.
5. Место для чтения. У ребёнка должно быть место, где удобно читать книгу, и есть нормальное освещение. И это не то место, где он делает уроки. Можно установить правило: нельзя трогать ребёнка (например, просить вынести мусор), если он в волшебном месте для чтения. Последний прием не работает с детьми, любящими чтение — есть риск, что они пустят корни с книгой в руках.
6. Любимый герой. Посвятить день герою книги. Использовать его элементы одежды, готовить его любимые блюда, использовать его характерные фразы.
7. Постскриптум. Придумать с ребенком историю, которая происходила с героями после окончания книги. Спросить, как бы он поступил на месте персонажа. Пройти по местам действия, например, в Пскове это локации из романа «Два капитана». Словом, продлить удовольствие от чтения.
8. Семейное чтение. Читать с ребенком книгу по ролям. Ребенок будет чувствовать сопричастность к рассказанной с его помощью большой истории. Самым маленьким детям можно давать односложные реплики-междометия.
9. Гадание на книге. Задать вопрос, назвать номер страницы и номер строчки — там содержится ответ. Книга становится не сакральным предметом, а таким, который можно использовать разными способами.

А на пятом месте кто? Пушкин!

Читают ли дети классику? Наблюдения библиотекарей и официальная статистика говорят о разном.

«Дети плохо знают классику, которую мы знаем наизусть с детских лет, - выразила свое мнение одна из библиотечных работниц. - У нас в библиотеке есть фрески по сказкам Пушкина. Когда водим экскурсию, довольно много детей не могут правильно назвать, как та или эта сказка называется. Не уйдёт ли вообще классика из круга чтения детей?»

Причины библиотекарь видит во все большей архаизации языка Пушкина. После прошлогоднего областного диктанта по «Арапу Петра Великого» она разбирала надиктованный отрывок со студентами колледжа. Только двое смогли дать толкование встреченным архаизмам.

«Остальные, - сказала библиотекарь, - слышали эти слова в первый раз. Такой текст рождает нежелание читать классику, как мы сейчас не читаем Кантемира. Время уходит».

Александр Набоков свой взгляд на ситуацию выразил на основе цифр. По данным Книжной палаты за прошлый год, пятая часть всех изданных в стране книг – детская литература. Из нее половина – художественные и познавательные книги. Пушкин на пятом месте. Лидируют Чуковский, Маршак, Носов и Успенский. В двадцатке только классика и никого из современных авторов (не при Анне Гончаровой будь сказано).

«Я не согласен, что классика уходит. По статистике мы этого не видим. Я бы скорее спросил, где современность?» - задался Александр Набоков вопросом.

Виталий Родин отметил, что родители чаще выбирают детям то, что им читали собственные родители. Десять лет назад на книжных выставках самый большой ажиотаж он видел у стендов с репринтными изданиями, потому что «проще взять то, что знакомо и известно». Однако подрастает новое поколение родителей.

«Было сложное время с обилием некачественной литературы и пробелом вместо современных писателей, - напомнила Анна Гончарова. - Я издаюсь тринадцать лет. Скоро на моих книгах вырастут дети, которые станут родителями и будут читать своим детям. Посмотрим, что они будут читать».

«Главное - чтобы читали», - считает Александр Набоков.

Ни одного человека, готового с ним поспорить, среди собравшихся не нашлось.

Юлия Магера

Теги: #книги #библиотека #дети #Русский Запад
Источник: Псковская Лента Новостей
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