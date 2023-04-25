Покровская башня после длительного перерыва вновь откроется для посещения

Покровская башня после длительного перерыва снова откроется для посещения. Главным событием дня станет благотворительный концерт ансамбля студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории, он состоится 29 апреля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла: оснащение необходимым оборудованием, установку лавок и урн для мусора.
Для гостей и жителей Пскова в этот день также будет проведена презентация Покровской башни и демонстрация исторического фильма. Билеты можно приобрести на кассе Покровской башни, а также онлайн по ссылке. Стоимость: 300 рублей с человека.
Место встречи: вход в Покровскую башню (улица Свердлова, 3). Телефон для справок: +78112663311.