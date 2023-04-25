Культура

«Cон крота» и «Диссидент»: выставка лоскутного шитья открылась в Пскове. ФОТО

Выставка «Лоскутный авангард» открылась во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 28 апреля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, это совместный проект Псковского музея-заповедника, частного коллекционера лоскутных произведений Екатерины Архиповой и творческого объединения Proquilt.

На выставке представлено более 60 работ 23 авторов со всей России. Среди них «Африканский танец» Галины Воловой, работа получила первое место на престижном фестивале в Эльзасе (Франция). Это первая российская работа в технике лоскутного шитья, получившая международную премию.

Также здесь представлены «Сон крота», «Диссидент», «Душа сибиряка», «Любовь ушла» и другие.

«Это необычная коллекция. Здесь в лоскутных произведениях представлены такие философские понятия как бренность человеческой жизни, сомнения. Человеку свойственно выражать себя в разных формах. Искусство лоскута, родившееся из экономии, когда женщины сберегали кусочки дорогой ткани и шили из них предметы необходимости в быту, вдруг в руках творческого человека приобретает такие необычные формы. Могу смело сказать, что такой коллекции, которая представлена на выставке, нет ни у кого. Если человек придет сюда, с ним произойдёт то, что должно происходить в музее, – он по-хорошему удивится и заинтересуется», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Собрание Псковского музея-заповедника представлено работами из коллекции Екатерины Родихиной, члена Союза художников России (1997), дипломанта всероссийских выставок по лоскутному шитью.

«Слово "лоскутный" у всех ассоциируется с традициями народного творчества, с бабушкиным рукоделием. Авангард же обычно отсылает нас к технике, применяемой в искусстве начала ХХ века. Смысл выставки в том, чтобы показать, что художники, работающие в технике лоскутного шитья, работают и мыслят авангардно. Здесь представлены художники из совершенно разных уголков нашей Родины. В этом творчестве идет переосмысление традиции. Многие представленные работы отражают эмоциональное состояние человека в переломные и сложные моменты, либо состояние природы. Это все делается через пластику цвета, текстуры ткани, формы. Тем это ценнее, поскольку именно данный факт свидетельствует о современности такого вида искусства», – отметила Екатерина Родихина.

Коллекционер также добавила, что лоскутное шитье - технически очень сложное творчество, каждая работа уникальна, её невозможно воспроизвести.

Творческое объединение Proquilt – союз мастеров лоскутного шитья, объединившихся в 2014 году.

На выставке представлены работы мастеров: Алевтины Шевалдиной, Аллы Снеговской, Анны Журавлевой, Антонины Автушко, Галины Воловой, Елены Платоновой, Ирины Ткачевой, Ирины Букреевой, Ирины Лавровой, Ларисы Евстифеевой, Ирины Лебедевой, Любовь Лежаниной, Максима Федотова, Марины Мамоновой, Ольги Андреевой, Ольги Возницыной, Ольги Шмелевой, Татьяны Федоровой.

Выставка доступна для посетителей ежедневно с 11:00 до 18:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2, цокольный этаж.