Культура

Выставка «Голубым и зелёным» московского художника-иллюстратора откроется в Пскове

Выставка «Голубым и зелёным» московского художника-иллюстратора Юлии Касьяновой откроется в Пскове 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени. В. Я. Курбатова.

Открытие состоится в 17.00 в фойе третьего этажа (Псков, Профсоюзная 2).

На выставке представят графические и живописные работы, послужившие основой для иллюстраций книг русских писателей, зарубежных сказок, собственных авторских книг.

«Творчество Юлии Касьяновой, независимо от выбранной в конкретной работе темы и техники, всегда наполнено ощущением легкости и свежести. Отчасти это результат отсутствия в сценах лишних бытовых деталей. Каждая ее иллюстративная или свободная станковая работа содержит только самое основное. Зритель получает общее впечатление о персонаже, местности или событии, видит только главные предметы, без которых сюжет был бы неясен. Еще в детстве Юлия увлеклась творчеством Клода Моне, и возможно, в этом увлечении кроется импрессионистическая манера обобщения», - отметили в библиотеке.

Как уточнили организаторы, преобладающие в цветовой гамме художника голубые и зеленые тона, то углубленные сиренево-розовым, то служащие фоном для охры, дают при соприкосновении с произведением, с одной стороны, ощущение свежести впечатления, а с другой, будто «остужают» временем и цветом сиюминутные мысли и действия.

«Легкая, неплотная манера письма с просвечивающим грунтом или большая свободная бумажная поверхность в коллаже – характерные черты произведений Юлии Касьяновой. Ее творчество, даже если оно относится к иллюстрированию классики, сплетается из туманного утра, студенческих воспоминаний, вечерних сумерек, деревенских просторов и блаженного уединения. Жизнь за городом, в Подмосковье, определяет в ее картинах медитативное состояние покоя», - продолжили в учреждении.

В 2014 году Юлия Касьянова закончила МАрхИ (Московский архитектурный институт), работала помощником архитектора. В 2021 году вошла в шорт-лист Международного фестиваля иллюстрации МОРС. В 2022 году защитила диплом по иллюстрации в Институте графики и искусства книги имени В. А. Фаворского (Полиграф).