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Культура

Вторую часть «Этерны» снимают в Пскове

04.07.2023 10:08|ПсковКомментариев: 0

Продолжение фильма «Этерна» снимают в Покровской башне в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Афиша, фотографии: Кинопоиск

Покровская башня в связи с проведением съемок закрыта для посещения с 2 по 9 июля.

«Этерна» — российский приключенческий фэнтези-сериал, основанный на цикле романов Веры Камши «Отблески Этерны». Премьера первой серии состоялась в январе 2022 года на «Кинопоиске». 

«Этерна: Часть первая» является прологом к событиям последующих серий. Её сценарий является адаптацией части первого романа цикла «Отблески Этерны» — «Красное на красном».

События «Этерны» развиваются в мультивселенной произведений Веры Камши. Действие разворачивается на Кэртиане — одной из планет в мультивселенной Ожерелья. Этерна — это легендарная крепость, в которой мифические Стражи Заката противостояли вторжению из другого измерения. Согласно верованиям, Кэртиана была создана четвёркой богов (Стражей), и прежде чем покинуть её, те оставили присматривать за миром Хранителей — правителей из рода Ракана и Повелителей Молний, Скал, Волн и Ветра, которые в дальнейшем основали Великие дома Кэртианы.

 

«Законный наследник престола в изгнании и сын убитого мятежника — что между ними общего? У каждого своя цель: один мечтает занять трон и вернуть семье былую славу, другой — отомстить убийце отца, который служит узурпаторам. Юноши вступают в масштабную борьбу за власть и честь, в которой те, кто казались друзьями, могут предать, а былые враги превратиться в союзников. Ради достижения цели и принцу, и сыну бунтовщика придется рискнуть самым ценным и сделать главный выбор в своей жизни — пойти предначертанным путем или выступить против самой судьбы», - говорится в анонсе первой части фильма.

В фильме снимались Анар Халилов, Юрий Чурсин, Павел Крайнов, Сергей Горошко, Вениамин Смехов, Андрей Смоляков и другие.

Теги: #псков #фильмы #съемки
Источник: Псковская Лента Новостей
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