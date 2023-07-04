Культура

Историческую реконструкцию конного похода дружины Невского организуют в Самолве

Историческая реконструкция «Александрова дорога» пройдет в деревне Самолве Гдовского района 15 июля. Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» станет отправной точкой исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрители отправятся в своеобразное путешествие в далекое прошлое и станут свидетелями настоящего средневекового представления. Показательные бои конницы, состязание воинов в ратных умениях, потешные бои для детей, лучный тир, исторический лагерь реконструкторов, мастер-классы и многое другое!» – отметили организаторы.

Спектакль будет сопровождаться «живой» средневековой музыкой – группа «LaVerden» исполнит произведения, написанные специально для проекта «Александрова дорога». Гостей мероприятия также ждет выступление музыкальных коллективов: группы «Spiritual Seasons» и «MystTerra» из Москвы, а также тульская группа «LaVerden».

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.