Культура

«Гольдберг-вариации» Баха звучат в Покровской башне Пскова. ФОТО

Концерт в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция» проходит в Покровской башне в Пскове сегодня, 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Звездное трио, лауреаты престижных конкурсов и участники российских и европейских фестивалей Даниил Коган (скрипка), Андрей Усов (альт) и Борис Андрианов (виолончель) исполняют «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха (переложение для струнных).

«Музыкальная экспедиция» – это фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику «в исторических декорациях», пояснили в музее-заповеднике. Этим летом фестиваль уже посетил места Удмуртской республики, Владимирской и Тюменской областей.

За десять лет существования «Музыкальная экспедиция» заинтересовала культурным туризмом десятки тысяч людей, побывала в дворянских усадьбах и купеческих палатах, центрах народно-художественных промыслов и заводских цехах, древних городах и отдаленных поселениях. Артисты и слушатели встречались на самых непредсказуемых, неформатных, иногда импровизированных концертных площадках, продолжили в музее-заповеднике.