Культура

Портреты молодых псковских ученых представят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Выставка «Молодые учёные - будущее России» начнет работу в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 22 августа в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Это проект Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ, в Псковской области – Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В выставочном пространстве представят 15 портретов молодых ученых России с описанием их научной деятельности и шесть портретов молодых ученых Псковской области. Проект реализуется при поддержке сервиса «Росмолодежь. Гранты».

Выставка уже экспонировалась более чем в 40 регионах России. В музее, посвященном жизни и деятельности Софьи Ковалевской, которая получила ученую степень в 24 года, проект будет выглядеть особенно актуальным.

Выставка будет работать до 1 октября в главном усадебном доме музея-усадьбы С. В. Ковалевской (Великолукский район, Полибино).

Телефон для справок: +78115329523.