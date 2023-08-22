Культура

Клуб «Терция» из Москвы примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Клуб «Терция» из Москвы примет участие в историческом празднике «Воевода Шуйский», который состоится на территории Покровской башни в Пскове 26 августа с 11:00 до 17:00, сообщает Telegram-канал РО РВИО в Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Терция» основана в 2017 году в Москве. Общество занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, а также новый проект – московские стрельцы приказа Артамона Матвеева.

В рамках программы исторического праздника общество проведет показательные экзерции (строевые приемы), организует Рекрутскую школу Христера Сомме по обучению ратных людей обращению с пикой по нидерландскому уставу, а также продемонстрирует комплекты войск Московского царства, Речи Посполитой и европейских формирований.

Билеты на исторический праздник «Воевода Шуйский» можно купить по ссылке.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.