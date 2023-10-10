Культура

Нестандартные формы работы псковских библиотекарей отметили на всероссийском конкурсе

Проект Псковской детской экологической библиотеки «Радуга» победил во всероссийском конкурсе нестандартных подходов к организации библиотечного дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

На VII всероссийском фестивале «Книжный маяк Петербурга: источник знаний и культуры» подвели итоги всероссийского конкурса проектов, которые предполагают нестандартные идеи для развития библиотечного дела и продвижения читательства. В номинации «Человек читающий» в этом конкурсе победили пять проектов, в том числе «Проекты осмысления и развития читательства как образа жизни» псковской библиотеки «Радуга».

Как объяснила заведующий сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг модельной библиотеки «Радуга» Ирина Столова, во всероссийском конкурсе отмечены сразу два псковских библиотечных проекта: виртуальный проект «#freshbook» и созданный на его основе читательский литературный офлайн-клуб «Культурный код».

По её словам, всё начиналось в 2018 году, когда «Радуга» придумала создать в интернете виртуальный читательский клуб для подростков под названием «#freshbook» и начала регулярно выкладывать туда авторские обзоры на новые книги.

Понимая, что подростки не слишком любят читать длинные тексты, сотрудники «Радуги» старались вставлять в свои обзоры больше картинок, эмодзи, а также приглашали своих читателей к диалогу. Эти обзоры библиотекари пишут сами на основе собственных впечатлений, мнений читателей и экспертов, и поэтому они сразу начали пользоваться таким успехом, что их стали репостить не только издательства, но и писатели, авторы новых книг. И конечно, после этих обзоров спрос на новые книжки в библиотеке «Радуга» вырос, рассказали в учреждении.

Во время пандемии группа стала ещё популярнее. И даже вдохновила некоторых читателей на создание собственных виртуальных клубов. Например, благодаря ей появился Telegram-канал «Моль в книжках», который ведёт псковская девятиклассница Аня Окорочкова.

Но потом библиотекари поняли, что лучше вести эту работу на библиотечной площадке – и перенесли полюбившиеся юным читателям книжные обзоры в группу библиотеки «Радуга» во «ВКонтакте», а также в 2021 году создали для своих самых активных комментаторов подростковый читательский офлайн-клуб «Культурный код».

Но останавливаться на достигнутом не собираются, поскольку всё меняется слишком быстро и сотрудники библиотеки «Радуга» понимают, что надо регулярно не только придумывать новые хэштеги и делать ребрендинг своих проектов, но и разрабатывать новые формы общения с юными читателями. В частности, теперь они будут делать обзоры новых книг не только в текстовом, но и в видеоформате.