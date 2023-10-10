Культура

Профсоюзный бал прошел в Великих Луках

Профсоюзный педагогический бал, посвященный Году педагога и наставника, прошел в большом зале Дома профсоюзов в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«На паркете в ритмах различных исторических танцев кружились учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги профессиональных училищ и дополнительного образования города Великие Луки и Великолукского района», - рассказали в облсовпрофе.

На практике педагоги освоили движения полонеза, вальса и венской кадрили. С детства всем знакомая игра «Ручеек» удивила всех дополнительными правилами. Танцевальный мастер-класс провела педагог дополнительного образования школы №1 Виолетта Старова.

«Участники также зарядились оптимизмом в ходе приятного общения с коллегами в неформальной обстановке, обменялись добрыми пожеланиями и планами на будущий год. Приятным подарком в этот вечер было выступление образцового коллектива спортивного бального танца "Созвездие" под руководством Марии Глазычевой», - отметили в облсовпрофе.

Не обошлось и без помощи молодежного профсоюзного совета города и района под руководством Натальи Григоркевич. Активная молодежь взяла на себя роль ведущих вечера и организаторов игр. В этот праздничный день также не обошлось без поздравлений и награждений активных профсоюзных лидеров.

Профсоюзный вечер завершился поздравлением-экспромтом председателей профсоюзных первичных организаций и председателя профсоюзной городской организации Елены Красавчиковой, а также букетами разноцветных шаров.