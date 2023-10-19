Культура

Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день

Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Санитарный день будет на следующих объектах музея: