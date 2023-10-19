Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Санитарный день будет на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- главное здание Псковского музея-заповедника;
- картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- музей-квартира В. И. Ленина;
- музей истории города Печоры;
- музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- музей-усадьба С. В. Ковалевской.