Псковский музей-заповедник анонсировал дальнейшую программу к 150-летию

В Пскове к 150-летию музея-заповедника готовят юбилейную программу, в рамках которой, помимо выставки коллекции Фёдора Плюшкина, анонсированы ещё несколько проектов. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM.







По её словам, в середине июня откроется выставка «Листая земли, страны и века». Она представит широкой публике сокровища собственных фондов музея, включая экспонаты из Древлехранилища и Картинной галереи. «Это наш случай, когда мы привлекаем внимание к собственному собранию. Мы храним сокровища», — подчеркнула директор.



Осенью планируется ещё один межмузейный проект — экспозиция «Океан и я», на которой Псковский музей-заповедник покажет предметы из коллекции Музея Мирового океана.



А в конце года, как ожидается, откроется выставка «Мстера многоликая» из Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Также ведётся работа над созданием постоянной экспозиции «Губернский Псков» на базе залов, подготовленных для выставки из коллекции Фёдора Плюшкина.