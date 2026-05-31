В Пскове открылась юбилейная выставка театрального художника Александра Вихрова

В Центральной городской библиотеке Пскова имени Ю. Н. Тынянова открылась выставка Александра Вихрова «Субъективный конструктор», приуроченная к 60-летию художника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители библиотеки.

В экспозиции представлены более 40 живописных работ разных лет, а также арт-объекты, которые никогда ранее не экспонировались.

Искусствовед Ольга Кошелькова назвала Александра Вихрова художником, который всегда «идёт исключительно своим путём» и как человек «очень независимый и самостоятельный» стремится выразить в материале что-то особенное. Она также отметила очень грамотно выстроенное пространство выставки в читальном зале библиотеки на Конной, начиная со входа, где посетителей встречает скульптура слона: «Это ход слоном!»

Архитектор Сергей Михайлов назвал Александра Вихрова художником, который заглядывает своим творчеством в будущее: «Он переходит в новый век и показывает нам, каким мы будем видеть мир, когда станем полуандроидами. А также предсказывает интересные перспективы. Вот теперь откуда-то в нём пошло это слоновье. С одной стороны, Россия – это родина красного слона… Знаете, что это такое? Это Соловецкий лагерь особого назначения, про который говорили: "Не дай бог загреметь под слона". С другой стороны, Вихров нас как бы предупреждает, что слон нас теперь подавит восточный – либо Китай, либо Индия…».

«Александр, тебя инопланетяне, случайно, не похищали?» - на всякий случай поинтересовался Сергей Михайлов у виновника торжества. А ещё сказал, что все произведения Вихрова «пронизаны теплом его души» и что «своей чайной парой он ударяет нас в самое сердце», имея в виду картину, на которой изображён металлический чайник, в котором, по выражению Сергея Михайлова, «вмещается весь окружающий мир - застольный, застойный и незастойный».

Художник Петерис Скайсткалнс назвал Александра Вихрова «странником», который «пытается показать нам, где мы живём, потому что мы не совсем понимаем, где мы живём».

Художник Сергей Каримов сказал, что каждая работа Александра Вихрова – «как новелла» и что все его картины очень красивы, а также заставляют постоять возле и подумать. «Ты – настоящий художник и очень хороший человек», - сказал Сергей Каримов Александру.

Ирина Троян как давнишний коллекционер работ Александра Вихрова вспомнила, что после переезда в Псков он был первым художником, с которым она тут познакомилась. И сказала, что приобретённый ею тогда пейзаж до сих пор «греет» ей «душу», а теперь у неё дома уже не хватает места для новых картин Вихрова, и поэтому она дарит их своим друзьям из других городов.

А Егор Иванов как друг и ещё один почитатель таланта Вихрова добавил, что Александр вдобавок «очень ранимый и чуткий человек, что делает его большим псковским художником».

Отвечая на вопрос из зала, к какому из «измов» он себя относит, Вихров сказал: «Во мне погиб импрессионист». И категорически отверг предположение, что он подражает Филонову: «Когда мне говорят, что это филоновщина, я прямо отвечаю: «Вы просто плохо смотрели Филонова!» Кроме моей к нему любви и некоторых позаимствованных у него изобразительных приёмов тут ничего от Филонова нет!».

Поскольку никакого академического образования Александр Вихров не получил, его спросили, считает ли он себя самородком. Вихров и на это категорически возразил: «В искусстве не бывает самоучек или самородков! Везде нужен проводник, иначе заплутаться просто, а вернуться трудно. Из самородка или самоучки может получиться только классный наивный художник, других вариантов нет!» Своими «университетами» Александр Вихров считает шесть лет работы в Днепропетровском театре оперы и балета, где он оказался после армии. Там ему повезло попасть в творческую среду, в которой творили замечательные мастера, которых он и считает своими учителями.

Художник Александр Коростелёв заметил на это, что Вихров получил самое что ни на есть классическое художественное образование – «от мастера к мастеру», как все великие творцы, потому что, например, у Леонардо да Винчи тоже не было дипломов.

А сам юбиляр признал, что, разумеется, всегда брал лучшее от лучших: «Тут кто-то на моих матрёшек поглядел – и сразу: «Ну прям Эрнст Неизвестный!» Да, без него не обошлось, однозначно, потому что по молодости я был на его выставке в Днепре, но объединять не стоит!»

Объяснять свои работы Вихров, как обычно, отказывается. По его словам, современное искусство «очистило академическую школу от повествовательности»: «Когда мне говорят: «Что ты хочешь поведать миру – объясни!» Я отвечаю: «Ничего. Я просто рисую. А о чём мои картины – пускай расскажет тот, кто на них смотрит!»

Единственное, что Александр Вихров признаёт – так это то, что он театральный художник и что в его станковой живописи тоже много «театральщины».

На этот раз Александр Вихров также показал псковичам фотографии своих монументальных работ из пенопласта, которые он делал для разных постановок в Греции и не только. И похвастался, что все они «вырублены» из цельного куска и что он ни одной болванки за свою жизнь не испортил, хотя ему приходилось вырезать по 21 бюсту за три недели.

«А как это так сделано?» - удивились поклонники его творчества, разглядывая фотографии с трёхметровыми скульптурами поразительной детализации и мастерства. «У меня нет ответа. Это всё равно, что объяснять людям, как надо ходить. Бесполезно смотреть мастер-классы о том, как люди передвигают ноги. Надо просто вставать и идти – и тогда вы научитесь прекрасно ходить!» - сказал он.

Тогда Вихрова спросили, зачем он уехал в Грецию и почему вернулся. «Момент невостребованности никто не отменял», - ответил Александр и объяснил, что уезжал вместе с супругой заниматься конкретным проектом, но продержался в нём всего полтора года, а потом ушёл «в свободное плавание» и «пахал» на чужбине ещё 20 лет (расписывал гостиницы на Крите, делал декорации для спектаклей, кино, телевидения и перфомансов, занимался живописью). А потом последним рейсом перед самым началом пандемии ковида вернулся в Россию.

На вопрос «счастлив ли он» Александр Вихров ответил: «Я безумно счастлив!»

Подытоживая всё сказанное друзьями и почитателями таланта Александра Вихрова, художник Александр Коростелёв добавил, что Вихрову тесновато в Пскове. Ведь этот человек «вкусил свободы больших проектов и больших пространств, а у нас в Пскове художники вынуждены работать на камерную публику, что очень заметно по выставкам, куда приходят одни и те же люди, и это грустно».

А ещё Александр Коростелёв рассказал, как они вместе с Вихровым ходили на этюды. И как пока другие художники вымучивали один этюд, Вихров успел написать три каких-то непонятных силуэта.

«Нет, всё не так было! - возразил Александр Вихров. - Пока они создавали свои художественные произведения, я напачкал три картины!»

Кстати, эти три этюда со Снятной Горы в виде уже готовых картин можно увидеть на выставке в библиотеке. По словам Александра Коростелёва, он только потом понял, насколько Вихров иначе подходит к изображению: «Я на этюдах ставлю задачу сделать законченное произведение, а он успел продумать концептуально сразу несколько!» И в результате эта новая выставка, по выражению Александра Коростелёва, как «волшебная шкатулка, которую очень интересно раскрывать».

Библиотекари по традиции преподнесли Александру Вихрову красную розу – точно такую же, как та, что была подарена ему год назад на открытии другой его выставки. Потому что та роза была увековечена им в одном из представленных ныне натюрмортов.

Псковский «митёк» Александр Бушуев подарил Вихрову тюбетейку ручной работы, художник Петерис Скайсткалнс – карандаши и книгу со своими иллюстрациями, а художник Сергей Каримов – чистый холст, который Александр пообещал «молниеносно» использовать в деле.

Про художника: Александр Вихров родился в 1966 году в Пскове. В 1988 году поступил в Днепропетровский академический театр оперы и балета на должность художника-декоратора. В 1994 году Александр вернулся на родину и стал работать художником-декоратором в Псковском академическом театре драмы им. Пушкина. В 1998 году Александр вместе с женой, художником Ольгой Окуневой, уехал в Грецию, в 20 году вернулся в Псков.

Выставка «Субъективный конструктор» в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 22 июня.