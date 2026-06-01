В День защиты детей в библиотеках Пскова пройдут праздничные мероприятия

Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, пройдут в библиотеках Пскова 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В 10.00 в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург начнётся игровая программа с элементами театрализации «Марфуша на каникулах».

В 10.30 детская библиотека «ЛиК» на Октябрьском проспекте приглашает детей на литературно-игровую программу «Книжная улыбка лета!».

В 11.00 в детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов начнётся игровая программа «Праздник лета встречаем, День защиты детей отмечаем». В программе обзор книжной выставки «Здравствуй, лето!», конкурсы, загадки, подвижные игры, мультсалон «Волшебный мир мультфильмов».

В библиотеке «Диалог» на улице 1-й Посёлочной в это же время откроется библиотечный дворик «Ах, лето!». В программе: литературные игры, рисование мелками, громкое чтение.

Библиотека – Центр общения и информации имени. И. Н. Григорьева на улице Юбилейной в 11.00 приглашает на развлекательно-игровой час «Библиопутешествие в страну Детства».

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в 11.30 приглашает своих юных читателей на стадион школы №17, где начнётся литературно-спортивная эстафета «Здоровое детство – залог успешного будущего». В программе: игры народов России на свежем воздухе, литературная викторина «Как здорово быть здоровым!», конкурс рисунков на асфальте «Лето в красках».

В Библиотеке микрорайона Овсище на улице Алёхина в 11.00 начнётся игровая программа «Пусть детство звонкое смеётся».

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич на улице Карбышева в 11.00 приглашает на развлекательную программу «Сказочный мир детства» с путешествием по книжным страницам и рисунками на асфальте.

Также в Библиотеке – Центре детского чтения с 1 по 5 июня будет работать Библиотечный летний лагерь с мастер-классами, конкурсами, настольными играми, квестами и развивающими мероприятиями, с «песочной сказкой» и летним кинозалом (в рамках программы летних чтений «Книжное путешествие без границ»).

А 2 июня в 11.00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда начнётся праздник открытия летних чтений «Лето ярких книг» при участии Детской школы искусств города Пскова.