Псковские библиотекари стали призерами конкурса «Единство народов России: сохраняя традиции, создаем будущее»

Сотрудники Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева Централизованной библиотечной системы Пскова завоевали два призовых места на всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Единство народов России: сохраняя традиции, создаем будущее», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЦБС.

Фотографии: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Конкурс этот проводил научно-издательский центр «ИНФРА-М» с 13 апреля в трех номинациях: «Лучшая презентация», «Лучшая видеовизитка» и «Лучшая фоторабота».

В номинации «Лучшая презентация» второе место заняла главный специалист по библиотечно-выставочной деятельности Историко-краеведческой библиотеки Пскова Татьяна Константинова.

Она представила на конкурс презентацию под названием «Губернский альбом ИКБ города Пскова», в которой рассказывается про грандиозный библиотечный проект, призванный привлечь внимание к забытым дворянским усадьбам Псковской области и усилить спрос на краеведческую литературу, посвященную славным дворянским фамилиям, связанным с регионом.

В номинации «Лучшая фоторабота» третье место присудили фотографии заведующего сектором мультимедийных технологий Историко-краеведческой библиотеки Пскова Сергея Соловьева, которая была сделана во время проведения всероссийской акции «Библионочь-2026».



