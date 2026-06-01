 
Культура

Псковские библиотекари стали призерами конкурса «Единство народов России: сохраняя традиции, создаем будущее»

0

Сотрудники Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева Централизованной библиотечной системы Пскова завоевали два призовых места на всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Единство народов России: сохраняя традиции, создаем будущее», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЦБС.

Фотографии: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Конкурс этот проводил научно-издательский центр «ИНФРА-М» с 13 апреля в трех номинациях: «Лучшая презентация», «Лучшая видеовизитка» и «Лучшая фоторабота».

В номинации «Лучшая презентация» второе место заняла главный специалист по библиотечно-выставочной деятельности Историко-краеведческой библиотеки Пскова Татьяна Константинова.

Она представила на конкурс презентацию под названием «Губернский альбом ИКБ города Пскова», в которой рассказывается про грандиозный библиотечный проект, призванный привлечь внимание к забытым дворянским усадьбам Псковской области и усилить спрос на краеведческую литературу, посвященную славным дворянским фамилиям, связанным с регионом.

В номинации «Лучшая фоторабота» третье место присудили фотографии заведующего сектором мультимедийных технологий Историко-краеведческой библиотеки Пскова Сергея Соловьева, которая была сделана во время проведения всероссийской акции «Библионочь-2026».

«На этой фотографии запечатлены участники псковского семейного ансамбля «Казачата» на фоне книжной выставки «Год единства народов России». Книга, с которой они позировали фотографу, как видите, тоже была выбрана не случайно», — комментируют в ЦБСП.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026