Историко-театральный фестиваль «Самолва 1242» пройдет в августе Гдовском округе

Масштабный историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» пройдет 8 августа в деревне Самолва Гдовского муниципального округа, сообщила Театрально-концертная дирекция Псковской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области / «ВКонтакте»

В этом году программа фестиваля включит в себя театрализованное историческое шоу «Самолва 1242», концертные программы коллективов Тролль Гнет Ель и Cailleach (Кайлех), иммерсивное театрализованное представление «Танцы княжьего двора», интерактивные площадки «Школа лучника», «Школа ратника», «Средневековый кожевник», «Средневековые настольные игры», «Средневековая письменность», «Музыкальные инструменты древности».

Отдельными составляющими мероприятия станут: исторический лекторий «Самолва 1242» с профессиональными историками и приглашенными гостями; масштабный конный спектакль «Александрова дорога. За труды и Отечество» от партнера мероприятия — фонда «Александрова Гора».

Проект «Самолва 1242» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

