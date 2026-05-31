Последнее детище Гейченко: музею-мельнице в Бугрово сегодня исполнилось 40 лет

Сорок лет назад, 31 мая 1986 года, в деревне Бугрово Пушкиногорского района, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» был открыт первый музей-мельница.

Энгель Насибулин. «Мельница в деревне Бугрово». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, это был последний музей, созданный под руководством С.С. Гейченко, в то время ещё директора «Михайловского». Небольшой комплекс включал в себя макет водяной мельницы, дом и двор мельника. Легендарный хранитель мечтал, что этот комплекс со временем перерастёт в полноценный литературно-этнографический музей под открытым небом.

Макет водяной мельницы в Бугрово на картине Александра Потворова из фондов «Михайловского»

«Музей этот в подлинном смысле можно назвать народным, это дар благородных поклонников поэзии Пушкина, — писал Гейченко. — Проект мельницы был безвозмездно разработан московскими архитекторами И.А. Прилуцким и Ю.А. Насоновым. По этому проекту латышские рабочие из г. Резекне соорудили здание мельницы. В строительстве дома мельника принимали участие Псковская научно-реставрационная мастерская под руководством архитектора М.И. Семенова и строительный отряд химического факультета МГУ им. Ломоносова. Электрификацию музея безвозмездно произвели псковские рабочие. Сад и всё угодье вокруг дома мельника расчищали наши шефы-воины и дети — доброхоты Москвы, Ленинграда, Пскова. Баньку восстановили рабочие заповедника. В экспозиции и убранстве дома тоже принимали участие не только работники музея, но и многие добрые люди».

Тот музей, который многочисленные гости «Михайловского» видят в настоящее время, — итог реконструкции, проведённой по решению Учёного совета Государственного Пушкинского заповедника в декабре 1998 года. План этой реконструкции предусматривал воссоздание комплекса типологических построек — в частности, водяной мельницы с действующим механизмом, плотины, дома мельника и амбара — на начало XIX века. Сама мельница, как известно, ведёт свою историю со второй половины XVIII столетия, и впервые упомянута как «мельница оного Святогорского монастыря на реке Луговке об одном поставе» в 1761 году.

Место будущего мельничного подворья — левый берег речки Луговки — выбрали с опорой на сохранившиеся документальные свидетельства, в числе которых были «Опись построенной от монастыря водяной мельницы» от 1805 года, межевой план 1847 года с изображением Луговки, плотины и проходившей по ней дороги, мельничной протоки, собственно мельницы и дома мельника, а также данные археологических исследований, подтверждающие местоположение мельницы с плотиной и дома мельника на пушкинское время.

Действующий в наше время музейный комплекс — «Музей-мельница в деревне Бугрово» и «Пушкинская деревня» (типологическое псковское крестьянское подворье, воссозданное на начало XIX века) — был открыт без малого двадцать лет назад, 17 марта 2007 года. Он пользуется большой любовью посетителей «Михайловского». Здесь проводятся театрализованные экскурсии, фольклорные и исторические программы, в первую голову — реконструкции обрядов народного крестьянского календаря.

Напомним, что в Пушкинском заповеднике в эти дни работает выставка, посвящённая истории музея-мельницы в Бугрово.

Открывая эту выставку, директор «Михайловского» Георгий Василевич отметил, что главной задачей музейщиков было «…сделать так, чтобы это место стало живым. Не сразу, но действительно это удалось: мельница заработала, там появился исторический механизм XIX века. Музей стал большой экспериментальной площадкой, где сейчас проводят интерактивные занятия с детьми и взрослыми, реализуют игровые проекты, ведут работу по изучению и воссозданию фольклорных традиций».