Культура

Фильм о Софье Ковалевской снимают в Великолукском районе

Команда лектория «Достоевский» работает над созданием фильмов о выдающихся русских учёных. Один из них посвящен Софье Ковалевской: её научным достижениям, нелёгкой судьбе и незаурядной личности, формировавшейся в глубинке Российский империи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской.

«Съёмочная группа приехала в Полибино (Великолукский район - ред.), чтобы прочувствовать и передать зрителю ту атмосферу, в которой взрослела девушка, навсегда изменившая представление о роли женщин в науке», – рассказали в музее.

Напомним, что лекторий «Достоевский» – это уникальная бесплатная современная образовательная медиатека, где в простом и интересном формате зрители могут узнать об истории, литературе и искусстве. Фильм о Софье Ковалевской выйдет на ресурсах лектория 15 января 2024 года.