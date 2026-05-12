Псковичка Дарья Романова станет участницей телевизионного конкурса «Звезда-2026»

Псковская певица, студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Дарья Романова станет участницей международного телевизионного конкурса «Звезда-2026», где представит Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.
Для исполнительницы заслуженный артист России Сергей Войтенко написал песню «Жены героев».
В управлении культуры напомнили, что международный конкурс «Звезда» ежегодно объединяет талантливых вокалистов со всей страны, а также участников из государств БРИКС и СНГ. Победителей определяют профессиональное жюри и зрители.