Псковичка Дарья Романова станет участницей телевизионного конкурса «Звезда-2026»

Псковская певица, студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Дарья Романова станет участницей международного телевизионного конкурса «Звезда-2026», где представит Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.

«Несмотря на юный возраст, Дарья уже хорошо известна своими яркими выступлениями и серьёзными творческими достижениями. В её копилке — около 40 Гран-при всероссийских и международных конкурсов, победа в фестивале "Большая сцена", а также выступление на сцене Государственного Кремлёвского дворца», - сообщили в управлении.

Для исполнительницы заслуженный артист России Сергей Войтенко написал песню «Жены героев».

В управлении культуры напомнили, что международный конкурс «Звезда» ежегодно объединяет талантливых вокалистов со всей страны, а также участников из государств БРИКС и СНГ. Победителей определяют профессиональное жюри и зрители.