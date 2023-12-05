Культура

Центр культуры «Витебск» и музей-заповедник «Михайловское» будут «дружить домами»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в лице его директора Георгия Василевича и государственное учреждение «Центр культуры “Витебск“» (Республика Беларусь) в лице его генерального директора Глеба Лапицкого заключили соглашение о долгосрочном партнёрстве. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в документе нашло отражение взаимное стремление развивать совместную концертную, выставочную и просветительскую деятельности с учётом интересов жителей и гостей двух регионов.

Фото с официального сайта Центра культуры «Витебск»

Музей и Центр культуры предполагают воплотить в жизнь ряд проектов. Это могут быть фестивали, конференции, выставки, мастер-классы, просветительские и рекреационные программы на различных площадках как в Беларуси, так и в России. Предполагает документ и взаимный обмен информацией о текущих и будущих проектах и акциях. Цель такой работы — укрепление культурных связей в долгосрочной перспективе, дружбы между народами Белоруссии и России.

Напомним, Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка.