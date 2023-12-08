Культура

«Мага безупречно вырезанных линий» представляет Пушкинский заповедник

Небольшую виртуальную выставку фондовой графики — работы замечательного художника, гравёра и живописца, видного представителя отечественной академической школы Павла Шиллинговского — представляет сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Шиллинговский. На границе владений дедовских (1924). Из фондов «Михайловского»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, михайловская коллекция литографий, выполненных мастером в 1920-е годы, чрезвычайно интересна.

«Как пишет Екатерина Гришина, известный искусствовед, автор монографии о Павле Шиллинговском, с именем этого художника связан значимый период истории русского и советского графического искусства. Для музея же особенно важно, что эти литографии сохранили виды заповедных мест смутного послереволюционного времени», — поясняет хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк, уточняя, что музей сегодня хранит литографии с изображениями Святогорского монастыря, Савкина, Михайловского, Тригорского.

«Большая часть этих работ поступила к нам в 1948 году — была передана в дар восстанавливающемуся музею известным историком искусства, библиофилом и коллекционером, в послевоенные годы — сотрудником Русского музея Петром Евгеньевичем Корниловым, человеком, хорошо знавшим художника и высоко ценившим его творчество», — рассказала хранитель.

Павел Шиллинговский. Могила А.С. Пушкина (1924). Из фондов «Михайловского»

Уточним, что выставку работ Павла Шиллинговского — «мага безупречно вырезанных линий», как назвал его один из современников — музей-заповедник «Михайловское» открыл в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без "посредничества" электронных средств коммуникации».