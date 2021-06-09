Культура

Выставку одной из самых ярких учениц Бориса Диодорова открыл сегодня музей-заповедник «Михайловское»

Новую мини-выставку картин в рамках цифрового проекта «Художник и музей» предлагает сегодня интернет-пользователям Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своих официальных сообществах в социальных сетях. В экспозиции — репродукции молодого московского художника-графика Аси Шеваровой.

Ася Шеварова. Людская изба в Михайловском (2009). Из фондов музея-заповедника

Впервые в качестве художника Ася Шеварова побывала в псковских пушкинских местах, будучи студенткой Московского государственного университета печати (сейчас входит в состав Московского политехнического университета), ученицей прославленного российского иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова. С тех пор ее жизнь и творчество накрепко связаны со Святогорьем. Она неоднократно работала в музее на пленэрах. Её графические листы (по большей части выполненные в редкой для современного изобразительного искусства технике цветной автолитографии) во множестве представлены в собрании «Михайловского» и не единожды служили своего рода визитной карточкой музея и России на различных тематических выставках, которые Пушкинский Заповедник проводил как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» уже знакомили подписчиков и посетителей с творчеством многих подающих большие надежды живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы и их окрестности.