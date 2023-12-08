Культура

Мастерам вручили творческие премии в Псковском областном центре народного творчества

Творческие премии мастерам вручили в Псковском областном центре народного творчества 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Гостей мероприятия поприветствовала первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она поздравила мастеров-победителей с заслуженными наградами и пожелала им дальнейших творческих успехов и вдохновения.

В 2023 году творческих премий удостоены:

руководитель любительского объединения «Псковский кукольный дом», мастер по современной авторской кукле Галина Лукьянова (Псков);

мастер по древнерусской вышивке Наталья Николаева (Псков);

мастер народного творчества Псковской области по бересте Виктор Власов (Порхов);

мастер по народному костюму и вязанию Екатерина Белоусова (Печорский район);

мастер по современной авторской игрушке Софья Трофимова (Великолукский район);

мастер по лоскутному шитью и ватной игрушке Татьяна Васильева (Красногородский район).

Остальные мастера, выдвинутые на творческую премию, получат дипломы за участие. Для победителей и гостей мероприятия прозвучали музыкальные и вокальные композиции в исполнении фольклорного ансамбля «Уграда» и дуэта аккордеонистов Никиты Шановича и Татьяны Крыловой из Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, в этом году заявки на соискание премии подали 24 мастера из 15 муниципальных образований Псковской области.