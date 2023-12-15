Культура

Новую программу разработали в «Михайловском» к предстоящим праздникам

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» разработали новую программу. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, она называется «Новогодняя мастерская».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» конкретизировали: в ходе музейного занятия его участники узнают много нового из истории ёлочных игрушек и, шире — о традициях подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова в России в разные времена. Так святогорские музейщики решили напомнить об обычае всей семьёй, вместе и дружно наряжать ёлку к празднику, а ещё мастерить украшения для ритуального деревца собственными руками. Ориентирована «Новогодняя мастерская», прежде всего, на посетителей с детьми, семейные группы, но, по существу, на самый широкий круг гостей.

«Премьеру» новой программы в музее провели для старших дошкольников —воспитанников Пушкиногорского детского сада «Сказка». Детям показали, как создать ёлочную игрушку из ваты и доверили самое интересное и ответственное: раскрасить готовую фигурку. Яркие грибы лисички отдали малышам на память — украсить свои домашние ёлки, рассказали в музее.

В «Михайловском» также сообщили, что новая программа станет доступна всем желающим (по предварительным заявкам) уже со следующей, предновогодней недели. Она также включена в праздничную афишу-2024 Пушкинского заповедника и будет проводиться в научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 2 и 3 января с 18.00.