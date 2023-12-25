Культура

Выставку произведений Энгеля Насибулина открыли в «Михайловском» к 90-летию художника

Известному российскому художнику, иллюстратору и графику Энгелю Насибулину сегодня, 4 января, исполнилось бы 90 лет. К этой дате Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», с которым самым тесным образом были связаны жизнь и творчество жизнь и творчество мастера, подготовил и открыл выставку «Образ Пушкина в творчестве Энгеля Насибулина».

Энгель Насибулин. Пушкин. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в новую экспозицию включили сто произведений графики: портреты поэта и иллюстрации к его произведениям, выполненные в разные годы. Дополняют этот богатейший ряд образцы декоративно-прикладного искусства, от стилизованного медного бра на один рожок и латунных солнечных часов разных конструкций до отчеканенного на меди герба Ганнибалов и копии детали триумфального столба петровских времён в Петергофе.

Развёрнута выставка в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 12 мая.

Напомним, что выпускник института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде, Энгель Насибулин проиллюстрировал порядка шестисот книг разных авторов. Однако в конце жизни практически единственной темой его творчества стала пушкинская: графические размышления над жизнью поэта и его произведениями — «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым», «Графом Нулиным», «Историей села Горюхина», над лирикой разных лет. Произведения Энгеля Насибулина есть в собраниях многих пушкинских музеев — в Москве и в Санкт-Петербурге, в «Болдино», в «Михайловском», а также в других государственных и частных собраниях России и мира. Коллекция работ Энгеля Насибулина в Пушкинском Заповеднике насчитывает несколько сотен экспонатов, а его графика часто становилась своего рода визитной карточкой «Михайловского»: музей многократно экспонировал её на выставках как в России, так и за рубежом.

Энгель Насибулин. Герб Ганнибалов. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Уроженец Башкирии, петербуржец, художник большую часть года проводил в Пушкиногорье — жил и работал в деревне Петровское, неподалёку от мемориальной усадьбы Ганнибалов. С этой землёй и с творчеством Пушкина, повторим, связаны многие важные события его творческой и личностной биографии. Так, в советские времена Энгель Насибулин, как сам сейчас вспоминает «добыл и подарил в Успенский собор в Святых Горах двухметровый басовый колокол», тут же в Святогорье он написал и первую свою икону «Успение Божией Матери». В канун пушкинского юбилея в 1998—1999 годах художник принимал участие в создании музея А.С. Пушкина в Нью-Йорке. В 2006 году он был главным художником XL Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском, а в 2017 году проиллюстрированная им книга михайловской лирики Пушкина стала книгой LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.