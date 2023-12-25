Культура

Рождественскую онлайн-программу Музей Победы подготовил для жителей Псковской области

Музей Победы проводит для жителей Псковской области на специальную онлайн-программу к Рождеству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Юных интернет-пользователей ждут творческие мастер-классы «Сказочный олень» и «Рождественская звезда», на которых ребят научат лепить из полимерной глины игрушку на елку и цветок, которым традиционно украшают дома на Рождество.

Онлайн-гостей ждет Рождественский концерт, который проведет заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия, ведущий телепередачи «Романтика романса» Евгений Кунгуров. Кроме того, пользователям представят запись концерта, прошедшего в Музее Победы в рамках детско-юношеского фестиваля «Журавли Победы».

Также зрителям покажут фильм Владислава Старевича «Ночь перед Рождеством». Фильм, снятый в 1913 году, является первой известной экранизацией произведения Николая Гоголя.

«В нем сохранены дух и буква литературного первоисточника. Но есть единственное отступление: из-за запрета на изображение особ из царствующей династии, вместо императрицы черевички Вакуле отдает князь Потёмкин», - отметили в музее.

Присоединиться к мероприятиям можно 7 января на сайте учреждения.