Культура

Выставка живописи в стиле нонфигуративности откроется в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 12 января в 17.00 приглашает на открытие выставки живописи «За гранью предметности» члена Союза художников России, участника псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» и участника региональной общественной организации «Товарищество "Свободная культура"» в Санкт-Петербурге Анатолия Жбанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В экспозиции будет представлено 12 работ в стиле нонфигуративности.

Также в программе вечера ожидается виртуальная презентация «Анатолий Жбанов. Живопись», являющаяся некоей книгой воспоминаний, скрижалями прежних дней мастера, поздравления от друзей и коллег по цеху, рассказали в библиотеке.

«Художника Жбанова надо воспринимать как строителя художественной формы, сильного колориста, рисовальщика и мастера композиции. Каждая его картина насыщена размышлениями о судьбе человечества, о соотношении и в большом бесконечном мире, и в жизни человека начал света и тьмы, холода и тепла, вечности и бренности, смерти и бессмертия», - полагают эксперты.

Анатолий Жбанов родился 1 января 1944 года в Смоленске. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. В том же году приехал в Псков. Анатолий Жбанов – участник многих региональных и международных выставок. Работы художника находятся в Псковском музее-заповеднике, в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, а также в частных коллекциях в России и за рубежом (Германия, Франция, Голландия, США).