Культура

О значении слова «бегунец» рассказали в псковском музее

Псковский музей-заповедник продолжает проект «Словарик архитектора». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, новым примером тонкости архитектуры области стало слово «бегунец».

Фото: пресс-служба Псковского музея заповедника

«Бегунец – горизонтальный узор из треугольных впадин на поверхности стены, попеременно обращенных острием то вниз, то вверх. Чтобы получить такой "елочный" узор, строители выкладывают ряды кирпичей под наклоном. На фото узор церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово», – рассказали в псковском музее.

Часто бегунец сопровождает другой узор – поребрик. Его получают при выкладке кирпичей ребром наружу. Орнамент «поребрик – бегунец – поребрик» активно использовался при строительстве псковских церквей.

«Как будете прогуливаться по центру, поднимите голову – там вы увидите не только бегунцы, но и приближающееся весеннее небо», – добавили в музее.