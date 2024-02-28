Культура

Масленичный разгуляй отгремел в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» состоялся в Детском парке Пскова. Участники фестиваля стали частью веселого масленичного мероприятия, корни которого уходят далеко вглубь веков. В празднике приняли участие творческие коллективы Псковской области и Санкт-Петербурга. Гостей фестиваля порадовали интерактивные программы, народные игры и забавы, частушки, псковские масленичные хороводы и блины. Самые смелые соревновались в традиционной масленичной забаве «Стенка на стенку».

Завершением гуляний стала большая масленичная вечерка с песнями под гармонь, частушками и народными танцами. Как псковичи начали провожать зиму - в фоторепортаже Вадима Боченкова.