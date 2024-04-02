Культура

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры

Выставка «Русская песнь покорила сердца», приуроченная к 85-летию со дня второго слета русских хоров и оркестров в Печорах, открывается 5 апреля в Музее истории города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Вы увидите уникальный набор экспонатов, связанных с проведением Певческого праздника в Печорах (тогда – Петсери) в 1939 году. Все документы, которые будут выставляться, ранее не экспонировались», – рассказали в музее.

Хоровое пение издревле являлось фундаментом отечественной музыкальной культуры, универсальным способом освоения духовно-нравственных идеалов.

14 мая 1911 года в Пскове состоялся Первый певческий праздник в России, инициированный местным хоровым обществом при участии лучших дирижеров России. Состоял он из выступлений сводного хора в полторы тысячи участников. Состоялись и концерты духовной, светской музыки, конкурсные состязания.

В 1937 году в Нарве состоялся первый общереспубликанский слет русских хоров к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина. В празднике приняли участие 76 хоров и 13 оркестров народных инструментов – почти из всех мест Эстонии, где проживали русские. Всего участвовали около 2000 певцов и музыкантов.

Апофеозом культурной жизни довоенного Петсеримаа (Печорского уезда) стал второй Русский певческий праздник, который проходил в июле 1939 года в Печорах.

В нем приняли участие 60 хоров и 25 оркестров народных инструментов – не только из Эстонии, но и из Финляндии и Литвы – всего около 3500 певцов и музыкантов – значительно больше, чем двумя годами раньше в Нарве. Участвовал в празднике и знаменитый русский певец-тенор Дмитрий Смирнов.

Праздник окончился призывом развивать и дальше русские народное певческое искусство, поддерживать русский народ посредством музыки и пения.