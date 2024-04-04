Культура

Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет»

Совместное заседание Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров (Россия, СНГ) и Китайского комитета музеев и коллекций музыкальных инструментов «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» прошло 18 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила на заседании с докладом о сотрудничестве Псковского музея и КНР. Светлана Мельникова рассказала о совместных проектах с Китаем, которые успешно прошли в Псковском музее в последние годы, а также поделилась планами на будущее.

В рамках сотрудничества художники посетят объекты Псковского музея и Псков, а также создадут живописные произведения в уникальной технике гохуа. Это будет своеобразное прочтение русской истории, культуры и архитектуры китайским взглядом. По итогам будет организована выставка созданных работ в Псковском музее.

Затем вдохновленные Псковщиной произведения соединятся с музыкой в новой уникальной программе «Смотрим музыку – слушаем живопись».