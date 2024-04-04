Культура

Умер актер из кинотрилогии «Властелин колец» Бернард Хилл

Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме «Титаник» и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец», скончался на 80-ом году жизни, сообщает газета Daily Mail.

Кадр из кинотрилогии «Властелин колец»

«Бернард Хилл… умер в возрасте 79 лет. Актер скончался сегодня рано утром», - передает издание со ссылкой на его агента.

Бернард Хилл родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в кино и на телевидении. Российскому зрителю он наиболее известен по роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник» и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец».