Культура

Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства состоялся в Пскове

Ежегодный конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Пскове. В этом году в нём приняли участие более 60 школьников, учащихся 7-10 классов. Это представители разных районов области, а также гости из Витебской и Минской областей Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Накануне конкурсного дня для гостей из Белоруссии провели экскурсию по городу, также ребята со своими наставниками побывали на мультимедийном спектакле «Псков – город-воин» в Кремле.

Жюри состояло из представителей Дома офицеров, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и Общественного объединения белорусского республиканского союза молодёжи. Они оценивали выступления ребят в различных номинациях: исполнение стихотворения или прозы, исполнение военной песни и исполнение военной песни с инструментальным сопровождением.

Призовые места псковичи и гости из союзного государства поделили практически поровну. Победителями конкурса чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства в этом году стали:

коллектив воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (Псков) в номинации «Военная песня под фонограмму» (коллективы);

Иван Гамзюк (Республика Беларусь) в номинации «Военная песня под фонограмму» (соло);

дуэт «Единство» (Республика Беларусь) в номинации «художественное слово»;

Дмитрий Тыщенко (Псков) в номинации «Художественное слово»;

ансамбль гитаристов Детской школы искусств (Пустошка) в номинации «Военная песня с инструментальным сопровождением».

Победители получили подарки от организаторов - Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области, а также от партнёров проекта.