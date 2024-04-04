Культура

К «дорожной» лекции из Пушкинского заповедника могут подключиться все желающие

В предвкушении сезона летних отпусков и поездок Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на online-лекцию «"То в телеге, то пешком". О путешествиях в пушкинское время».

Энгель Насибулин. Отдых по пути в Италию. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта публичная лекция из Пушкиногорья пройдёт сегодня в «Доме Языковых» (филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова), на базе активно работающего виртуального представительства Пушкинского заповедника. Однако подключиться к ней смогут все желающие. Слушателей ждут к 12.00 по московскому времени.

В «Михайловском» уточнили, что лекцию назвали строкой из стихотворения «Дорожные жалобы», которое было написано осенью 1829 года и впервые опубликовано Пушкиным (без подписи автора) в «Северных Цветах на 1832 год». Научный сотрудник Пушкинского заповедника Ольга Лыжова расскажет своим слушателям не только о странствиях Пушкина, который очень любил путешествовать и даже будучи «невыездным», за свой недолгий век ухитрился проехать по российским дорогам более 35 000 верст и провести в пути восемь лет жизни. Речь пойдёт — шире — и о дорогах в XIX веке: о том, например, какие опасности, с одной стороны, и бюрократические требования, с другой, поджидали путешественника; о ямщиках и станционных смотрителях, какими поэт их запомнил и запечатлел для потомков в своих стихах и прозе, и так далее.

Напомним, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в филиале музея имени И. А. Гончарова началась ещё в 2019 году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали более чем на двадцати лекциях, среди которых «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А.С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина “Дубровский“», проч., проч. Лекционный цикл нынешнего года открыли в преддверии масленичных гуляний беседой экскурсовода из «Михайловского» Елены Вечерковой «“У них на масленице жирной водились русские блины“. А далее в 2024 году в рамках этого долгосрочного проекта запланированы рассказы о предках Пушкина, ставших героями его произведений (лектор — научный сотрудник службы музейной экскурсионной и методической работы Елена Фёдорова), а ещё о судьбе сельца Михайловского после смерти поэта, в 1837—1899 годы (лектор — экскурсовод Пушкинского заповедника Дмитрий Григорьев).