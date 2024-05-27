Культура

Клад нашли археологи в Пскове

Клад из 17 серебряных монет нашли археологи при раскопках у церкви Николы со Усохи в Пскове. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Археология Пскова и Псковской области» / «ВКонтакте»

Несмотря на значительную нарушенность культурного слоя поздними вторжениями, к западу от храма удалось выявить непотревоженные участки средневековых отложений. В горизонте пожара, внутри сгоревшей постройки, был найден клад, состоящий из 17 серебряных монет.

По мнению научного сотрудника ИИМК РАН Константина Горлова, клад отличается интересным и необычным составом. В нем есть целых две четверетцы Псковской республики, которые в составах кладов почти неизвестны, деньги независимого Пскова, монеты правления Василия Тёмного, Ивана III, Василия III. Время чеканки младших монет указывает, что накопление капитала и его последующее сокрытие произошли около 1515–1520 гг.

«Если обратиться к псковским летописям, то ближайший по времени пожар в районе церкви Николы со Усохи произошел 23 марта 1550 года, когда полностью выгорело Полонище и Старое Застенье от Псковы до Великой. Летописец отмечает, в частности: "...погорела 31 каменная церковь...", среди которых , по всей видимости, был и храм Николы со Усохи», - рассказали археологи.

Исследования продолжаются внутри церкви.