«Летняя гитарная школа на Псковщине» откроется 20 июня

«Летняя гитарная школа на Псковщине» начнет свою работу 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель проекта Евгения Загрядская.
В рамках проекта юные гитаристы Псковской области соберутся вместе для обучения в летней школе. Также, по словам организатора, их ждут игры, мастер-классы, интенсивы, экскурсии и встречи с музыкантами.
В качестве одного из лекторов проекта выступит гитарист, арт-директор фестиваля «Магия гитары», руководитель и дирижёр Санкт-Петербургского гитарного оркестра Анатолий Изотов.
В качестве партнеров в написании проекта выступили управление культуры администрации города Пскова и Детская музыкальная школа №2. Также они предоставили помещения и взяли на себя часть организаторской деятельности.
Проект создан при поддержке Росмолодежи и проводится в целях сохранения и развития традиций исполнительства на классической гитаре, поддержки молодых талантливых исполнителей (учащихся образовательных организаций сферы культуры) и педагогов, совершенствования методов профессионального обучения на классической гитаре.