Культура

«Летняя гитарная школа на Псковщине» откроется 20 июня

«Летняя гитарная школа на Псковщине» начнет свою работу 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель проекта Евгения Загрядская.

В рамках проекта юные гитаристы Псковской области соберутся вместе для обучения в летней школе. Также, по словам организатора, их ждут игры, мастер-классы, интенсивы, экскурсии и встречи с музыкантами.

«Соберутся дети из глубинок области, из разных школ. В Пскове такого никогда не было, у нас собирается оркестр из почти 60 гитаристов. Дети приедут из Великих Лук, Палкино, Пыталово, Санкт-Петербурга, Бежаниц, также из Псковского района. Члены команды будут их встречать и сопровождать. Никто самостоятельно по городу ходить не будет», - рассказала Евгения Загрядская.

В качестве одного из лекторов проекта выступит гитарист, арт-директор фестиваля «Магия гитары», руководитель и дирижёр Санкт-Петербургского гитарного оркестра Анатолий Изотов.

«У нас цель – вырастить нам замену, потому что в школу поступает двадцать человек, а выпускаются три. Интерес детей пропадает, площадок для реализации таланта нет. Необходимо сделать так, чтобы обучение проходило интересно, и чтобы у детей было место, где они смогут реализовать свой талант», – добавила Евгения Загрядская.

В качестве партнеров в написании проекта выступили управление культуры администрации города Пскова и Детская музыкальная школа №2. Также они предоставили помещения и взяли на себя часть организаторской деятельности.

Проект создан при поддержке Росмолодежи и проводится в целях сохранения и развития традиций исполнительства на классической гитаре, поддержки молодых талантливых исполнителей (учащихся образовательных организаций сферы культуры) и педагогов, совершенствования методов профессионального обучения на классической гитаре.