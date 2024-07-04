Культура

Музейщики «Михайловского» едут на «Славянский базар»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» станет участником XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Евгения Лоцманова. Вдохновение (2007). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нынешнем году, когда город на Двине отмечает своё 1050-летие, это событие обещает быть особенно ярким и представительным. Организаторы праздника ждут на нём более пяти тысяч аккредитованных гостей и участников из более чем тридцати стран; всего же специальный безвизовый въезд в Беларусь на «Славянский базар в Витебске» — 2024 действует для граждан из 73 государств. Фестивальные мероприятия стартуют уже завтра, 9 июля, при том, что официальное открытие «Славянского базара» запланировано на 11 июля.

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вот уже в течение нескольких лет участвует в фестивале, который в Витебске ещё называют «васильковым». В нынешнем году Пушкинский заповедник представит здесь выставку, подготовленную по нашумевшей мульт-премьере нынешнего года — фильму «Пушкин и… Михайловское». Напомним, что музей поддерживает этот проект с момента его задумки, а Игорь Шаймарданов — художник, придумавший «весёлого Пушкина», давно стал частым и желанным гостем не только в псковских пушкинских местах, но и в Витебске.

Как подчеркнул генеральный директор центра культуры «Витебск» и руководитель Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий, выставкой из «Михайловского» Беларусь ещё раз отметит 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина. В республике эту дату празднуют очень активно, в том числе и при активной поддержке Пушкинского заповедника.

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Кроме того, в нынешнем году в России и Беларуси отмечают 25-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, поэтому к российской и, в частности, к пушкиногорской части программы фестиваля у его организаторов и зрителей — особое внимание. «Совместная концертная программа артистов Беларуси и России, — рассказал Глеб Лапицкий, — получила говорящее название "Народное братство дороже всякого богатства"».

Выставку по материалам мульт-проекта о частью реальных, а частью придуманных событиях из жизни Пушкина в псковском родовом имении, куда поэт был отправлен в так называемую северную ссылку (1824—1826), назвали «А. С. Пушкин. Две зимы и два лета». Её откроют 12 июля в фойе основательно модернизированного к фестивалю концертного зала «Витебск». Здесь же музейщики «Михайловского» представят всем гостям программу «Сундучок» — вовлекут всех желающих в подвижные игры, бытовавшие в пушкинское время в деревнях северо-запада России.

Ещё два «михайловских» пункта в программе «Славянского базара в Витебске» — виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Михайловское» и интерактивные занятия по историческому письму «Я к вам пишу…». Цифровая прогулка по псковским пушкинским местам и урок письма, который знакомит с традициями эпистолярного жанра в пушкинское время и с письменными принадлежностями XIX столетия, проведут в Витебской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. С этим учреждением культуры государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» также давно и плодотворно сотрудничает.