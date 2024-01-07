Культура

Год Пушкина в библиотеках Беларуси окрыли выставочными проектами из «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл в Республике Беларусь выставку «Пушкин и Гоголь в графике Н. П. Предеина». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Витебской областной библиотеке имени Ленина, где развёрнута экспозиция, этот проект российского музея стал первым пушкинским проектом в библиотеках Беларуси, для которых наступивший год объявлен Годом Пушкина.

Открывая выставку, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич представил жителям и гостям города автора удивительных работ, столь значимых для фондовой коллекции «Михайловского» и в очередной раз, вместе со зрителями, восхитился лёгкостью и вместе с тем глубиной образов, рождённых художником, рассказал о философии его творчества.

Николай Предеин на открытии выставки в Беларуси. Фото здесь и далее со страницы Витебской областной библиотеки в социальной сети.

Николай Предеин, в свою очередь, прочёл несколько своих стихотворений, посвящённых И. П. Золотусскому, С. В. Ямщикову, любимому Святогорью. Он добавил, что счастлив побывать в Витебске, в котором «…Пушкин увидел своего Дубровского, а Гоголь нашёл свой “город N“ из “Мёртвых душ“». Николай Предеин также рассказал, как впервые оказался в «Михайловском», и как стал иллюстратором романа-поэмы. Первые портреты русских поэтов и писателей, по словам художника, «…появлялись на бумаге достаточно стихийно, как будто я их окликал – они отзывались, проступая на белой бумаге линиями, штрихами, наплывами, кляксами…»

В музее уточнили, что сегодня в собрании «Михайловского» более трехсот работ Николая Предеина. Это серии графических листов «Пушкин», «Николай Васильевич Гоголь», «Писатели-сказочники», «Портреты русских писателей», «Писатели», «Бродский», «Гоголиана», а также циклы иллюстраций к «Евгению Онегину», к «Маленьким трагедиям», к «Капитанской дочке», к «Пиковой даме», к «Борису Годунову» и так далее.



Николай Предеин. Александр Пушкин (иллюстрация к стихотворению «Пророк»).

В «Михайловском» также сообщили, что в эти дни музей открыл ещё одну выставку в стране-соседке, в детской библиотеке имени Пушкина в Могилёве. Это экспозиция фотографий, в разные годы и сезоны, выполненные директором заповедника Георгием Василевичем и сотрудником музейной службы информации Николаем Алексеевым «Волшебные места». «Этот проект — своего рода художественное размышление двух очень разных, но равно влюблённых в псковские пушкинские места людей. Размышление о памяти, которую хранят эти места, о силе здешнего “гения места“», — подчеркнули в «Михайловском».

Напомним, что Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, реализует собственные и совместные проекты с коллегами и единомышленниками из Минска, Витебска, Полоцка, Орши, других городов союзного государства.