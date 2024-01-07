Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
2023 полититоги
«Академия Слуха» подарки
влиятельная сотня
как пользоваться газом
«Зенча-Псков» кто там?
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Сокровища Острова
«обратный отсчет» с губернатором
Два хита псковской кухни
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Культура 07.01.2024 21:003 Культурные итоги 2023 года подвел Борис Елкин 16.01.2024 12:511 Псковичи могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия» 16.01.2024 12:300 Год Пушкина в библиотеках Беларуси окрыли выставочными проектами из «Михайловского» 15.01.2024 17:510 Почти 300 новогодних предметов подарили Псковскому музею заповеднику 15.01.2024 16:330 В Пскове на выставке представили редкую картину Серова «Принц» 15.01.2024 14:300 День рождения Софьи Ковалевской отмечают в великолукском Полибино
 
 
 
Самое популярное 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 09.01.2024 09:450 Сотрудники ФСБ в Псковской области разоблачили чиновника, скрывшего ВНЖ в Эстонии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Год Пушкина в библиотеках Беларуси окрыли выставочными проектами из «Михайловского»

16.01.2024 12:30|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл в Республике Беларусь выставку «Пушкин и Гоголь в графике Н. П. Предеина». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Витебской областной библиотеке имени Ленина, где развёрнута экспозиция, этот проект российского музея стал первым пушкинским проектом в библиотеках Беларуси, для которых наступивший год объявлен Годом Пушкина.

Открывая выставку, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич представил жителям и гостям города автора удивительных работ, столь значимых для фондовой коллекции «Михайловского» и в очередной раз, вместе со зрителями, восхитился лёгкостью и вместе с тем глубиной образов, рождённых художником, рассказал о философии его творчества.

Николай Предеин на открытии выставки в Беларуси. Фото здесь и далее со страницы Витебской областной библиотеки в социальной сети.

Николай Предеин, в свою очередь, прочёл несколько своих стихотворений, посвящённых И. П. Золотусскому, С. В. Ямщикову, любимому Святогорью. Он добавил, что счастлив побывать в Витебске, в котором «…Пушкин увидел своего Дубровского, а Гоголь нашёл свой “город N“ из “Мёртвых душ“». Николай Предеин также рассказал, как впервые оказался в «Михайловском», и как стал иллюстратором романа-поэмы. Первые портреты русских поэтов и писателей, по словам художника, «…появлялись на бумаге достаточно стихийно, как будто я их окликал – они отзывались, проступая на белой бумаге линиями, штрихами, наплывами, кляксами…»

В музее уточнили, что сегодня в собрании «Михайловского» более трехсот работ Николая Предеина. Это серии графических листов «Пушкин», «Николай Васильевич Гоголь», «Писатели-сказочники», «Портреты русских писателей», «Писатели», «Бродский», «Гоголиана», а также циклы иллюстраций к «Евгению Онегину», к «Маленьким трагедиям», к «Капитанской дочке», к «Пиковой даме», к «Борису Годунову» и так далее.


Николай Предеин. Александр Пушкин (иллюстрация к стихотворению «Пророк»).

В «Михайловском» также сообщили, что в эти дни музей открыл ещё одну выставку в стране-соседке, в детской библиотеке имени Пушкина в Могилёве. Это экспозиция фотографий, в разные годы и сезоны, выполненные директором заповедника Георгием Василевичем и сотрудником музейной службы информации Николаем Алексеевым «Волшебные места». «Этот проект — своего рода художественное размышление двух очень разных, но равно влюблённых в псковские пушкинские места людей. Размышление о памяти, которую хранят эти места, о силе здешнего “гения места“», — подчеркнули в «Михайловском». 

Напомним, что Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, реализует собственные и совместные проекты с коллегами и единомышленниками из Минска, Витебска, Полоцка, Орши, других городов союзного государства. 

Теги: #выставка #Пушкинские Горы #Беларусь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 40 человек
16.01.2024, 13:290 Александр Киселев: Филиал «Экопрома» приносит извинения псковичам за «мусорный коллапс» 16.01.2024, 13:250 Политолог Морозов арестован в Эстонии по подозрению в шпионаже 16.01.2024, 13:230 Преподаватель петербургского вуза: Для молодежи важны президентские выборы 16.01.2024, 13:170 Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 %
16.01.2024, 13:091 Прекратить финансирование образования на русском языке планируют в Эстонии 16.01.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Новогодние выходные для коммунальщиков 16.01.2024, 12:560 Навязывать участие в выборах студентам не стоит — преподаватель из Петербурга 16.01.2024, 12:511 Псковичи могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия»
16.01.2024, 12:350 Старинные монеты и книги передали псковские таможенники в Минкульт 16.01.2024, 12:320 Студенты сегодня аполитичны — преподаватель петербургского вуза 16.01.2024, 12:300 Год Пушкина в библиотеках Беларуси окрыли выставочными проектами из «Михайловского» 16.01.2024, 12:280 Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования
16.01.2024, 12:260 Одного ребенка и еще троих человек спасли пожарные на улице Инженерной в Пскове 16.01.2024, 12:230 Сотрудники центра «Воин» поддержали выдвижение Путина на выборах президента 16.01.2024, 12:130 Сильнейшие команды сразятся на чемпионате города по баскетболу в Пскове 16.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Елена Чибисова о роли и месте молодежи в российской политике
16.01.2024, 12:021 Огромная лужа образовалась на Завеличье из-за утечки на водопроводе 16.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 января 16.01.2024, 12:010 Расширение региональных полномочий в сфере обращения с ТКО обсудил бюджетный комитет Собрания 16.01.2024, 11:580 Клиенты Сбера почти 250 тысяч раз платили по биометрии в новогодние праздники
16.01.2024, 11:481 Увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тысячи рублей предложили в РФ 16.01.2024, 11:380 Материнский капитал на первого ребенка с февраля превысит 630 тысяч рублей  16.01.2024, 11:240 Великолучанин отсудил у печника более 3 млн рублей за пожар в бане 16.01.2024, 11:160 «Кузница»: Новогодние выходные для коммунальщиков - проблемы, решения, выводы
16.01.2024, 11:112 Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 12% 16.01.2024, 11:090 Запрет выхода на лед снимут в Опочецком районе с 18 января 16.01.2024, 11:060 Мемориальную доску Герою России Ивану Ахтырскому установили в Пскове 16.01.2024, 11:000 Для муниципальных служащих появился свой цифровой портал
16.01.2024, 10:550 Свыше 10 псковских медиков через суд пытаются получить соцвыплату 16.01.2024, 10:490 «Гайд-парк»: Елена Чибисова о роли и месте молодежи в российской политике 16.01.2024, 10:450 Изменение дорожных знаков на перекрестке в центре Пскова связано с перераспределением потоков транспорта 16.01.2024, 10:410 Сергей Грахов: Новый законопроект создаст больше механизмов для контроля за деятельностью в сфере обращения с отходами
16.01.2024, 10:320 Над возможностью уходить в декрет в первом триместре работают в Госдуме  16.01.2024, 10:200 Участники форума «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти 16.01.2024, 10:190 Псковские родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком при выходе на работу 16.01.2024, 10:100 Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» учредили в России
16.01.2024, 10:000 Центр подготовки для сдачи норм ГТО открыли в Пскове 16.01.2024, 09:550 Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО 16.01.2024, 09:400 Садовый дом сгорел в Печорском районе 15 января 16.01.2024, 09:300 Росводресурсы заявили об улучшении условий жизни россиян благодаря нацпроекту «Экология»
16.01.2024, 09:150 В России растет число предпринимателей 16.01.2024, 09:001 Число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло по итогам 2023 года 16.01.2024, 08:450 Почти 70% российских компаний планируют поддерживать физическое здоровье своих сотрудников в 2024 году 16.01.2024, 08:301 Россиянам назвали «золотые правила» зарядки смартфонов
16.01.2024, 08:101 Доля развивающихся стран в мировом ВВП может превысить 60% к 2026 году 16.01.2024, 07:581 Производителей искусственных елей обяжут платить за их утилизацию 16.01.2024, 07:470 В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат 16.01.2024, 07:360 Поставки пива из недружественных стран хотят запретить в России
16.01.2024, 07:181 Хвостатый «талисман Идрицы» отравили и выбросили на помойку 16.01.2024, 07:002 Единый день сбора подписей для выдвижения Путина проходит в Псковской области 15.01.2024, 22:000 Петр Крупеня провел встречу с представителями организации «Дети войны» 15.01.2024, 22:000 Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлено на три года
15.01.2024, 21:510 Рейсовый автобус попал в ДТП в Новоржевском районе 15.01.2024, 21:430 Реставрация Троицкого собора в Пскове начнется с укрепления контрфорсов, фундаментов и стен 15.01.2024, 21:400 Пожилую псковичку подозревают в фиктивной регистрации группы иностранцев 15.01.2024, 21:201 Великолукский врач посоветовала диабетикам отказаться от крещенских купаний
15.01.2024, 21:061 Сергей Зуев приступил к исполнению полномочий советника губернатора Псковской области 15.01.2024, 21:030 Расположение знаков приоритета изменилось на одном из перекрёстков в Пскове 15.01.2024, 21:000 Опасные соединения в посуде для еды выявили ученые 15.01.2024, 20:580 Наталья Федорова: Форум «Малая Родина — сила России» – прекрасная возможность познакомиться с успешными практиками
15.01.2024, 20:510 В Пскове перекроют часть улицы Вокзальной 15.01.2024, 20:400 Трех бешеных енотов выявили в Псковской области в 2023 году 15.01.2024, 20:200 Петербуржец поблагодарил палкинских полицейских за поимку дачного вора 15.01.2024, 20:060 Главную новогоднюю ель начали демонтировать в Пскове
15.01.2024, 20:000 Две сироты получили квартиры на улице Гдовской в Пскове 15.01.2024, 19:480 Участники псковской делегации на форуме в Москве ознакомились с новыми возможностями инициативного бюджетирования 15.01.2024, 19:402 Число людей с алкогольной зависимостью начало расти в России 15.01.2024, 19:370 О молодежных мероприятиях Псковской области узнают гости выставки «Россия»
15.01.2024, 19:353 Михаил Ведерников посетил стройплощадку будущего центра «Вега» в Пскове 15.01.2024, 19:200 Псковские полицейские раскрыли гаражную кражу 15.01.2024, 19:000 Приуроченное к 13-летию со дня образования СК России мероприятие прошло в Пскове 15.01.2024, 18:510 Глава Локнянского округа о форуме «Малая Родина — сила России»: Муниципалитеты получат большой импульс для развития
15.01.2024, 18:450 Лишь 15% школ в России имеют вторую смену — Кравцов 15.01.2024, 18:430 Распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний подписал глава Пскова 15.01.2024, 18:320 Глава Гдовского района: Организаторы форума «Малая Родина — сила России» подготовили обширную программу 15.01.2024, 18:270 Пропавшего в сентябре мужчину продолжают искать в Великолукском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru