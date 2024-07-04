Культура

Светлана Мельникова: Город Псков соткан из любви и долга

Город Псков соткан из любви и долга. Об этом сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на открытии фестиваля «Довмонт Псковский» 13 июля.

«Трудно было представить три года назад, что наш праздник получит такое воплощение, прежде всего, благодаря зрителям и нашим партнёрам. Город Псков всегда знал свое дело, у него необыкновенная судьба, и то, что мы проводим праздник здесь, около храма Святой Троицы, имеет особое значение. Сегодня мы делаем это третий раз. Я очень надеюсь, что этот праздник особенно запомнится всем, кто здесь находится. В этом городе хранится великий меч князя Довмонта, скованный из мужества и силы. Этот город связан великим именем княгини Ольги, воплощением верности, преданности и любви. Этот город соткан из любви и долга», - обратилась Светлана Мельникова с гостям фестиваля.

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» стартовал в Псковском кремле 13 июля.

Фестиваль проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.