Научный семинар имени Леонида Творогова прошел в Псковском музее

Научный семинар имени Леонида Творогова, посвященный 100-летию научной деятельности выдающегося ученого и музейного деятеля, состоялся в Псковском музее-заповеднике 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
На открытии семинара с приветственными словами к гостям и участникам обратились генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королёва, а также заведующая отделом «Древлехранилище» и руководитель семинара Наталья Родникова.
После приветствия гостей и участников семинара состоялась авторская экскурсия по выставке «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке», расположенной в фойе главного здания Псковского музея. Экскурсию провел старший научный сотрудник Древлехранилища, хранитель и исследователь архива Леонида Творогова Александр Егоров. Он познакомил слушателей с жизненным путем Леонида Творогова и основными направлениями его научной деятельности.
На семинаре со своими докладами выступили специалисты музейного Древлехранилища, а также представители Псковского государственного университета. Тематика докладов была посвящена как деятельности Леонида Творогова, так и псковскому историческому наследию. Прозвучали доклады «Не солгать на святого»: Четьи-Минеи нач. XVIII в. из собрания Псковского музея», «Спасо-Преображенский Великопустынский монастырь Псковского уезда», «Л. А. Творогов – пушкинист», «Псковская земля в жизни и творчестве учёного-этнографа Н. М. Маторина», «Театрален вид, музеен… А вокруг него – Расея»: Л. А. Творогов в русской поэзии», «Новые поступления в Древлехранилище Псковского музея-заповедника».