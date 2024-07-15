Культура

Научный семинар имени Леонида Творогова прошел в Псковском музее

Научный семинар имени Леонида Творогова, посвященный 100-летию научной деятельности выдающегося ученого и музейного деятеля, состоялся в Псковском музее-заповеднике 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На открытии семинара с приветственными словами к гостям и участникам обратились генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королёва, а также заведующая отделом «Древлехранилище» и руководитель семинара Наталья Родникова.

«Этот год совершенно особенный для Псковского музея-заповедника. Дело в том, что мы отмечаем столетие научной деятельности человека, без которого историю Пскова представить невозможно – Леонида Алексеевича Творогова. Он неоднократно приезжал в Псков, еще до Великой Отечественной войны. Благодаря тем запискам, которые он сделал, удалось вернуть очень много древних книг, украденных фашистами в период войны. Мы решили, что будет очень правильно провести семинар именно в стенах псковского Древлехранилища, создателем собрания которого является именно Леонид Алексеевич», – отметила Светлана Мельникова.

После приветствия гостей и участников семинара состоялась авторская экскурсия по выставке «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке», расположенной в фойе главного здания Псковского музея. Экскурсию провел старший научный сотрудник Древлехранилища, хранитель и исследователь архива Леонида Творогова Александр Егоров. Он познакомил слушателей с жизненным путем Леонида Творогова и основными направлениями его научной деятельности.

На семинаре со своими докладами выступили специалисты музейного Древлехранилища, а также представители Псковского государственного университета. Тематика докладов была посвящена как деятельности Леонида Творогова, так и псковскому историческому наследию. Прозвучали доклады «Не солгать на святого»: Четьи-Минеи нач. XVIII в. из собрания Псковского музея», «Спасо-Преображенский Великопустынский монастырь Псковского уезда», «Л. А. Творогов – пушкинист», «Псковская земля в жизни и творчестве учёного-этнографа Н. М. Маторина», «Театрален вид, музеен… А вокруг него – Расея»: Л. А. Творогов в русской поэзии», «Новые поступления в Древлехранилище Псковского музея-заповедника».