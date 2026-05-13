Объявлен добор волонтёров на псковский фестиваль «Добрый рок-2026»

Организаторы псковского фестиваля «Добрый рок-2026» объявили добор волонтёров до 30 мая из-за увеличения числа площадок и объёма работы, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.
Изображение: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»
Уже более 20 человек разных возрастов из различных регионов подали заявки, рассмотрение которых уже идёт. Однако команде требуется ещё десять добровольцев.
Волонтёры будут работать по монтажу и демонтажу площадки, встречать гостей, сопровождать музыкантов, решать хозяйственные вопросы, консультировать посетителей и следить за порядком и охраной.
Чтобы подать заявку, нужно кликнуть кнопку в меню группы фестиваля в сети «ВКонтакте».
Опен-эйр «Добрый рок» пройдет 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в Палкино.
Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)