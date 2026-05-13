Объявлен добор волонтёров на псковский фестиваль «Добрый рок-2026»

Организаторы псковского фестиваля «Добрый рок-2026» объявили добор волонтёров до 30 мая из-за увеличения числа площадок и объёма работы, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Уже более 20 человек разных возрастов из различных регионов подали заявки, рассмотрение которых уже идёт. Однако команде требуется ещё десять добровольцев.

Волонтёры будут работать по монтажу и демонтажу площадки, встречать гостей, сопровождать музыкантов, решать хозяйственные вопросы, консультировать посетителей и следить за порядком и охраной.

«Стать частью команды - это уникальная возможность побывать на фестивале, не только отдыхая, но и работая, получить опыт работы в команде и яркие воспоминания и рассказывать друзьям, как это было здорово! Поверьте, это будет незабываемое приключение, а возможно, для кого-то - уникальная возможность влиться в постоянную команду организаторов или создать что то свое!» - отметил Андрей Семенов.

Чтобы подать заявку, нужно кликнуть кнопку в меню группы фестиваля в сети «ВКонтакте».

Опен-эйр «Добрый рок» пройдет 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в Палкино.

