 
Культура

Объявлен добор волонтёров на псковский фестиваль «Добрый рок-2026»

Организаторы псковского фестиваля «Добрый рок-2026» объявили добор волонтёров до 30 мая из-за увеличения числа площадок и объёма работы, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Изображение: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Уже более 20 человек разных возрастов из различных регионов подали заявки, рассмотрение которых уже идёт. Однако команде требуется ещё десять добровольцев.

Волонтёры будут работать по монтажу и демонтажу площадки, встречать гостей, сопровождать музыкантов, решать хозяйственные вопросы, консультировать посетителей и следить за порядком и охраной.

«Стать частью команды - это уникальная возможность побывать на фестивале, не только отдыхая, но и работая, получить опыт работы в команде и яркие воспоминания и рассказывать друзьям, как это было здорово! Поверьте, это будет незабываемое приключение, а возможно, для кого-то - уникальная возможность влиться в постоянную команду организаторов или создать что то свое!» - отметил Андрей Семенов. 

Чтобы подать заявку, нужно кликнуть кнопку в меню группы фестиваля в сети «ВКонтакте».

Опен-эйр «Добрый рок» пройдет 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в Палкино. 

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)

