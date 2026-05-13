Два сотрудника Пушкинского заповедника вышли в финал Национальной премии имени Лихачёва

Сразу два сотрудника Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вошли в список финалистов премии имени Д. С. Лихачёва — Национальной премии в области музейного дела. Этот документ сегодня опубликован на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Коллаж здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в шорт-лист вошли Ирина Егорова, руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника, и Вячеслав Козмин, кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня».

Ирина Егорова (номинация «Экскурсовод»), рассказали в Пушкинском заповеднике, работает в «Михайловском» без малого двадцать лет, с 2008 года — причём, не только проводит экскурсии, но и играет ведущую роль в разработке и организации самых разных музейных фестивалей, праздников, программ и проектов. Она — организатор и душа фольклорного коллектива «Пушкинская деревня» и театра кукол «Петрушкина баловня», сценарист и исполнитель ведущих ролей в интерактивных театрализованных программах «Май 1945 года», «Красные посиделки».

Вячеслав Козмин (номинация «Научный работник») давно известен и за пределами «Михайловского» — прежде всего, как автор множества книг и научных статей. Именно его изыскания стали основой «Плана реконструкции музея в Бугрово». Он — автор ряда музейных экспозиций, авторских экскурсий, реконструкции дуэльного поединка Онегина и Ленского (по его версии место дуэли, которое Пушкин описывает в романе, — именно мельница в Бугрово). Среди направлений его научных исследований — текстология и историко-культурный комментарий произведений, созданных поэтом в Михайловском, пушкинская фразеология, многие другие. Отдельного внимания заслуживает и преподавательская работа Вячеслава Козмина; он, в частности, — автор курса лекций «Локус Михайловского в творчестве Пушкина» и спецкурса «Литературное краеведение (А.С. Пушкин и Псковский край)» для студентов-филологов ПсковГУ.

В «Михайловском» отметили, что в финал премии имени Лихачёва вышли всего 114 из более чем тысячи конкурсантов из 83 субъектов Российской Федерации. Имена лауреатов объявят 20 мая 2026 года на торжественной церемонии в Государственном академическом Малом театре России. Церемония пройдёт в рамках Международного фестиваля «Интермузей. БРИКС+».

