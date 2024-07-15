Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» в десятый раз состоится в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, состоится в Пскове 24 августа. Праздник пройдет в десятый раз. Местом проведения традиционно станет территория у Покровской башни. Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, гости смогут посетить множество всевозможных площадок с мастер-классами, увидеть показательные бои реконструкторов, отлить пулю, изготовить монету, услышать историческую лекцию и даже принять участие в суличном турнире. В течение всего праздника на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь, где можно будет узнать и увидеть, как проходил быт наших предков в XVI веке.

«Я считаю, что псковичи – люди необыкновенно счастливые, потому что они в полном смысле слова живут в истории, окружены ею на каждом шагу. И Покровский угол – это одно из тех особенных мест, где наши великие предки творили эту самую историю. Уверена, что наш праздник не оставит гостей равнодушными и заставит огонь любви к своей Родине гореть в их сердцах еще ярче», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Для юных гостей праздника будет подготовлена насыщенная программа. Ребята смогут получить новые знания и умения на мастер-классах музейной мастерской, сыграть в средневековые игры со стрельцами, написать письмо пером, создать оберег для воина, а также принять участие в эпических поединках на спортивных мечах.