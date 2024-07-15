Культура

Псковский музей запустил собственное шоу

Псковский музей-заповедник презентовал первый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей» 1 августа. Премьерную серию посвятили Варлаамовской башне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Telegram-канал Псковского музея-заповедника

«Скорей в музей» - это тревел-шоу, в формате которого ведущий будет путешествовать по объектам Псковского музея-заповедника, показывая музейную жизнь с необычной для всех стороны.

Проект появился благодаря гранту. Не так давно Псковский музей стал одним из 29 победителей конкурса от социальной сети «ВКонтакте» «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства». В рамках полученного гранта сотрудники разработали многосерийное шоу «Скорей в музей!».

В самом выпуске ведущий в весёлой и неформальной манере рассказывает зрителям об истории, тайнах и особенностях одной из самых величественных и неприступных башен Псковской крепости. Для интересного рассказа к нему присоединились псковские стрельцы, которые поведали самые увлекательные факты о башне, а также проверили силу и ловкость ведущего шоу.

Шоу выходит в группе Псковского музея-заповедника по ссылке.