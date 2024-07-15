Культура

Порядка сорока исследователей сообщили о желании выступить на научных чтениях в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 августа, завершают приём заявок от желающих выступить на Михайловских Пушкинских чтениях, приуроченных к юбилейной, 200-й годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку в псковское родовое имение, а также к 225-летию со дня его рождения.

Кирилл Нестерик. Портрет А. С. Пушкина (2020). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году традиционные чтения получили название по строке из сонета Игоря Северянина «Пушкин» — «Есть имена, как солнце!..». Среди тем, предложенных к обсуждению, не только вопросы, касающиеся непосредственно жизни и творчества величайшего поэта России, но и «Венок А. С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», «Пушкинские традиции в литературе», «Пушкиноведение: история, современность, перспективы», «Русский язык от А. С. Пушкина до наших дней», «Золотой век русской литературы». Нельзя не вспомнить, что помимо тройного пушкинского юбилея в нынешнем году читающая общественность отмечает ещё и 255-летие со дня рождения Ивана Крылова, 215-летие Николая Гоголя, 210-летие Михаила Лермонтова, особо отметили в музее.

В информационной службе «Михайловского» со ссылкой на заместителя директора по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову также сообщили, что на сегодняшний день в адрес организаторов конференции пришло уже без малого сорок заявок от желающих выступить на конференции. Это филологи и культурологи, историки, в том числе — историки искусства и культуры, коллеги-музейщики, работники высшей школы, другие специалисты из обеих столиц, Московской, Ленинградской, Орловской, Калужской, Псковской областей.

Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..» пройдут в Научно-культурном центре музея-заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 21 и 22 августа. Тем, кто хотел бы стать слушателем предстоящих чтений с правом участия в обсуждении докладов и сообщений, предварительная регистрация не требуется. Вход в конференц-зал свободный.

Публикации, подготовленные по итогам выступлений, прозвучавших на конференции, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Государственного музей-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 103 номера.