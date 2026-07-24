Расстраиваюсь, когда рано уезжаю из вашего города — Ольга Будина о Пскове

Известная российская актриса и кинорежиссер Ольга Будина высоко оценивает Псков и выражает постоянную готовность посещать город для участия в культурных событиях, поскольку ей всегда приятно возвращаться в места, где есть друзья и возможности для вдохновения. Об этом она заявила в эфире радио ПЛН FM.

В Пскове проходит седьмой ежегодный международный кинофестиваль «Западные ворота», который собирает известных российских режиссеров, продюсеров и артистов. Ольга Будина подтвердила свое участие в мероприятии и отметила, что организаторам не пришлось уговаривать ее приехать. Актриса разъяснила, что главным условием визита стало лишь наличие свободного времени в ее рабочем графике.

Гостья студии подробно рассказала о своих чувствах к городу.

«Мне очень нравится ваш город, и я всегда расстраиваюсь, когда приходится рано из него уезжать. Убеждать не приходилось. Главное, что нашлось время в графике, потому что всегда приятно сюда возвращаться. И здесь есть друзья, здесь есть что посмотреть, чем полюбоваться», — подчеркнула Ольга Будина.

Режиссер также указала на то, что кинофестивали создают уникальную возможность для встреч с коллегами и друзьями в неформальной обстановке, что делает такие поездки особенно ценными для любого кинематографиста.

В ходе беседы Ольга Будина сообщила о планах представить свою работу на площадке фестиваля. Она признательна руководству кинофорума за оперативность. «Я прежде всего хотела бы сказать слова огромной благодарности руководству фестиваля "Западные ворота", которые, в общем-то, в кратчайшие сроки организовали в рамках фестиваля этот внеконкурсный показ», — заметила актриса. Она уточнила, что организаторы покажут ее фильм завтра в 13:00, и пригласила всех желающих посетить это событие в Пскове.

Напомним, VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 23 по 26 июля.