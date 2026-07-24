«Беседка»: «Белгородские хроники: жаркое лето 23-го» на «Западных воротах»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Актриса и режиссер Ольга Будина представит свой фильм «Белгородские хроники: жаркое лето 23-го» завтра, 25 июля, на VII Международном кинофестивале «Западные ворота».

Ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко и гость студии, актриса, режиссер и участница VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Ольга Будина обсудят, как режиссер приняла решение участвовать псковском кинофестивале. Какую роль региональные фестивали вроде «Западных ворот» играют в развитии российского кинематографа и в формировании зрительского вкуса? Что стало отправной точкой для создания фильма «Белгородские хроники: жаркое лето 23-го»? С какими самыми серьезными трудностями столкнулась режиссер в ходе съемок?