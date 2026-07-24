Лунный свет над лунной рекой: петербургские музыканты подготовили особую программу для Пушкинского заповедника

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает меломанов на концерт «Лунная ночь».



Светлана Гарбар. В сиянье волшебства. Дуб в сельце Михайловском (2010). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новую программу подготовили петербургские музыканты, давние друзья и соратники «Михайловского» Александра Чекмак и Ирина Попова. Их выступление, которое состоится уже завтра, 25 июля, продолжит серию традиционных «Летних вечеров в русской усадьбе».

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Следуя заявленной «лунной теме», пианистки включили в программу «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Белые ночи» Петра Чайковского, «Лунную реку» Генри Манчини — культовую песню из фильма «Завтрак у Тиффани» и другие пьесы, созданные композиторами из разных стран и разных эпох. Следуя заявленной «лунной теме», пианистки включили в программу «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Белые ночи» Петра Чайковского, «Лунную реку» Генри Манчини — культовую песню из фильма «Завтрак у Тиффани» и другие пьесы, созданные композиторами из разных стран и разных эпох.

В музее напомнили, что частая участница музейных музыкальных проектов Александра Чекмак — лауреат международных конкурсов, выпускница Университета Mozarteum и Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, музыкант в четвёртом поколении. Её прадед — известный советский дирижёр Исай Шерман, постановщик многих знаковых спектаклей, среди которых, например, опера-оратория «Фронт и тыл» Арсения Гладковского в ленинградском Малом оперном театре, балет «Лауренсия» Александра Крейна и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в Кировском (Мариинском) театре, оперы Назиба Жиганова «Честь» и «Дорога победы» в Театре оперы и балета в Казани.

Вторая участница завтрашнего концерта Ирина Попова — профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В «Михайловском» высоко ценят её вклад в создание и становление музейного ансамбля «Пушкинская деревня».

Клавирабенд «Лунная ночь», как и другие концерты проекта «Летние вечера в русской усадьбе», будет дан в Зелёной гостиной господского дома в мемориальной усадьбе «Тригорское» — бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина. Начнут «Лунную ночь» в 18.00, уточнили в Пушкинском заповеднике.

В музее напомнили, что концерты камерной музыки в Тригорском — дань старинной, пушкинского времени, русской усадебной традиции домашнего музицирования. «Летние вечера…» пользуются неизменным вниманием жителей и гостей Пушкиногорья.